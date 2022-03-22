شاهد .. بتسكر لما تطلع للمسرح.. لميس الحديدي توجع صفعة موجعة للفنانة شيرين عبد الوهاب .. والجمهور مصدوم !!

انت الان تتابع خبر بتسكر لما تطلع للمسرح.. لميس الحديدي توجع صفعة موجعة للفنانة شيرين عبد الوهاب .. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر أسم الفنانة شيرين عبدالوهاب، تريند مواقع التواصل الأجتماعي،مؤخراً، وذلك بعدما قررت إحياء حفل زفاف أحد المحبين لها والمقربين منها، أحمد راشد، رغم أنها تقاطع الأفراح منذ 6 سنوات.

وأثارت المطربة شيرين عبدالوهاب، حيرة جمهورها ، حول حقيقة حملها بسبب انتشار عدد كبير من الفيديوهات بوزن زائد وبطن منتفخة تظهرها كأنها حامل، لتخرج لاحقاً وتنفي ذلك بشكل غير مباشر.

وفي ظهور سابق تحدثت لميس الحديدي عن مقطع الفيديو الشهير الذي ظهرت فيه النجمة شيرين عبدالوهاب، وهي تصف نهر النيل بأنه يصيب بالبلهارسيا.

في البداية قرأت لميس الحديدي نص اعتذار شيرين عبدالوهاب، لكنها علقت على إحدى الفقرات التي قالت فيها شيرين إنها لا تتذكر قولها هذا الكلام، وذلك خلال برنامجها "هنا العاصمة".

ثم وجهت لميس الحديدي تلميحاً بأن شيرين تصعد على المسرح وهي ليست في كامل وعيها، وهو ما فسره بعض رواد مواقع التواصل، بأنها تقصد أن شيرين عبد الوهاب قد تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات وهي تغني، وبالتالي تتفوه دائماً بكلمات غير مقبولة.

وأشعلت تلك التعليقات الجدل حينها في السوشيال ميديا، وقال أحد المعلقين: بصراحة لميس فقدت كل اللباقة في هذا الكلام.. كلامها واضح وكأنها بتقول إن شيرين بتسكر لما تطلع للمسرح! ده كلام ينفع يتقال؟!!

وعادت شيرين للنشاط الفني مؤخراً، بعد طلاقها من زوجها حسام حبيب، وظهرت في أكثر من حفلة غنائية كما أصدرت عدد من الأغاني.