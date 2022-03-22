شاهد .. في ألف بنت تتمناك.. والدة أبو جبل تطلب منه طلاق زوجته ’’سمارة‘‘ وتكشف لأول مرة السر الخطير الذي أخفاه ابنها عن الكل !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر في ألف بنت تتمناك.. والدة أبو جبل تطلب منه طلاق زوجته ’’سمارة‘‘ وتكشف لأول مرة السر الخطير الذي أخفاه ابنها عن الكل !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

بين ليلة وضحاها أصبحت زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، تحظى باهتمام المشاهدين عقب تألق زوجها في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأثار الجدل بعدما شاركت بمنشور مع متابعيها عبر حسابها على إنستغرام.

وكانت تقارير مصرية قد أشارت إلى انفصال محمد أبو جبل من زوجته الجزائرية سمارة يحيى وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب والتي أكدت أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات فقط وأن أبو جبل وزوجته غير منفصلين مع وجود مشاكل كبيرة بين الثنائي.

وألغى أبو جبل متابعته لحساب زوجته وقام بحذف صورهما من حسابه على "إنستغرام" بدورها قامت سمارة يحيى بخطوة مماثلة.

وتداول وسائل التواصل قبل أيام أنباء تفيد بتحرك والدة أم جبل لحثه على تطليق زوجته، بعد فشل كل محاولات الصلح بينهما.

وبحسب ناشطين، فإن والدة أبو جبل أخبرته بأن يلتفت إلى مستقبله وأن استمرار مشكلته مع سمارة قد يتسبب له بمشاكل في مرحلة حساسه من مشواره الكروي.

وأضافت وفق ما قيل: في ألف بنت تتمناك وانت لسه صغير. وقيل أيضاً أن والدته أشارت إلى أن سر الخلاف بينهما سببه انفتاح سمارة يحيى في مقابل طبيعة ولدها (الشرقية والمحافظة) والتي تسببت بتصادمهما في أكثر من موقف، حيث أن عاداته وتقاليده لا تشبه عاداتها وتقاليدها.