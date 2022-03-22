أخبار اليمن : استشهاد امرأتين وإصابة رجل بغارة للعدوان بالجوف

استشهاد امرأتين وإصابة رجل بغارة للعدوان بالجوف
استشهدت امرأتان وأصيب رجل بجروح بليغة جراء غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، استهدفت مواطنين في محافظة الجوف.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بدواً رحل في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب، ما أدى إلى استشهاد امرأتين وإصابة رجل ونفوق عدد كبير من المواشي.
واستنكر المصدر جريمة العدوان بحق المدنيين الأبرياء ..مؤكدا أن تحالف العدوان يلجأ لإستهداف المدنيين مع كل هزيمة يتلقاها في ساحات القتال.
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