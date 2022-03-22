شاهد .. كأنها نسخة من جدتها.. حفيدة ’’سوسن بدر‘‘ وإبنة علا غانم تزلزل الأنترنت بجمالها الشديد في أول ظهور !! (صورة)

انت الان تتابع خبر كأنها نسخة من جدتها.. حفيدة ’’سوسن بدر‘‘ وإبنة علا غانم تزلزل الأنترنت بجمالها الشديد في أول ظهور !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها صورة لها، وظهرت بصحبة حفيدتها ملك، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وتألقت سوسن بدر بإطلالة كاجوال بسيطة، وجاءت محتضنة حفيديتها ملك، أثناء مكوثهما أعلى أريكة منزلها، وسط أجواء مليئة بالفيء، وعلقت:”اللي بتعلمني كل حاجة علي الانستجرام .. حفيدتي ملك”.

وجاء تعليقات المتابعين كالآتي: “نسخة منك ما شاء الله”، و” قمرات ربنا يخليكم لبعض”، و” ما شاء الله عليها قمر شبهك يا سوسو”، و” إنتوا شبه بعض أوي زي القمر ما شاء الله”، و” ربنا يحفظها لك وتشوفيها عروسة”.

وكان أبرز النجوم المتفاعلين على المنشور الفنانة السورية جمانة مراد، النجمة المصرية عبير صبري والفنانة التونسية هند صبري، والفنانة بدرية طلبة والفنانة رانيا يوسف والفنانة منى زكي.