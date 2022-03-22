شاهد .. كاظم الساهر يظهر بشكل مُثير للشفقة في مجلس عزاء طليقته.. هذا ما فعله الحزن به وهكذا أصبح !! (صورة)

انت الان تتابع خبر كاظم الساهر يظهر بشكل مُثير للشفقة في مجلس عزاء طليقته.. هذا ما فعله الحزن به وهكذا أصبح !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر المطرب كاظم الساهر، صورة له وهو في عزاء زوجته الأولى أم أولاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق كاظم الساهر، على الصور كاتبًا: "‏عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلوس".

وظهر كاظم في الصورة والحزن واضح عليه وهو منكس وجهه لأسفل.

وعقب إعلانه عن وفاة طليقته الأولى وأم أبنائه التي تدعى عروبة الساهر، كشف النجم العراقي كاظم الساهر، عن تأجيله لجميع حفلاته الفنية في أمريكا وكندا خلال الفترة المقبلة.

وطالب الساهر الجمهور بالاحتفاظ بالتذاكر حتى يتم الإعلان عن موعد جديد أو استرداد قيمتها.

وكتب كاظم الساهر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الآتي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله.. الفاتحة".

تزوج كاظم الساهر من السيدة عروبة الساهر وهو في التاسعة عشرة من عمره، وانفصل عنها بعد زواج دام لمدة ثلاث سنوات فقط، وهي ابنة عمه، وأسفر ذلك الزواج عن إنجاب ولديهما وسام وعمر، واحتفلا بزفاف نجلهما الأصغر عمر منذ ثلاثة أعوام، وتحديدًا في شهر أغسطس لعام 2019.

وقد طلّق زوجته بعد أول خلاف بينهما، وتسبب في بكائها، وأنه وجد نفسه غير أمين عليها ولا يستحقها لأنه كان سببًا في دموعها.