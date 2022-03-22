شاهد .. خدعني ومش جدع.. محمد زيدان يوجه ضربة موجعة لـ أبو تريكة.. هذا ما قاله وأصاب الجمهور بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر خدعني ومش جدع.. محمد زيدان يوجه ضربة موجعة لـ أبو تريكة.. هذا ما قاله وأصاب الجمهور بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

أفتح نجم الكرة المصرية السابق محمد زيدان النار على زميله محمد أبو تريكة وذلك في حوار سابق قبل الاعتزال.

وفجّر زيدان مفاجأة خلال حواره مع جريدة المصرى اليوم، مؤكداً أن محمد أبوتريكة، خدعه، ولم يراع الصداقة التى كانت بينهما، قبل أن ينضم إلى نادى بنى ياس الإماراتي.

وكشف زيدان أن أبو تريكة لم يسأل عنه، ولم يتصل به على مدار الفترة التى قضاها فى بنى ياس، لافتا إلى أن أبو تريكة كان يتصل به خمس مرات قبل أن ينضم إلى بنى ياس ليستفسر عن أحوال النادي.

وقال زيدان: علاقتى به كانت عادية، ولم تصل إلى حد الصداقة الوطيده، لكنه كان رفيقى فى البطولات التى حصلنا عليها فى المنتخب، ومن الطبيعى عندما يرافقك زميل لك فى عمل أو ناد خارج البلاد وأنتما من جنسية واحدة ودولة واحده تتوطد العلاقة أكثر، وتزاداد قوة، لكننى فوجئت به يبتعد، ولم يتصل بى نهائيا، ولكن كل هذا لم يفرق معى. وتصرفاته لم تفرق معى نهائيا.

وتابع زيدان أن أبوتريكة حقق إنجازات كثيرة للكرة المصرية، لكنه لم يكن بمفرده، وكان ضمن جيل لن يتكرر فى الكرة المصرية.