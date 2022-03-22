شاهد .. الفنان سمير غانم طلع متجوز بوحدة ثانية بالسر ودلال عبد العزيز ما تعرفش !! و المفاجأة الصادمة ليه أولاد منها ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر الفنان سمير غانم طلع متجوز بوحدة ثانية بالسر ودلال عبد العزيز ما تعرفش !! و المفاجأة الصادمة ليه أولاد منها ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

مفاجأة صدمة كبيرة تلقاها الجمهور مؤخراً بعد انتشار اخبار عن وجود زوجة ثانية للممثل المصري الراحل سمير غانم تطالب ابنتيه الممثلتين المصريتين ايمي ودنيا سمير غانم بالميراث.

وتناقل المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر يشير الى وجود زوجة ثانية لـ سمير غانم ومطالبتها ابنتيه دنيا وايمي بحقها من الميراث.

لتطور دفع بمصدر مقرب من الممثلتين الى التعليق على الموضوع، وقال في تصريحات صحفية:”كل ما يتردد حول هذا الأمر غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة، ولم يحدث ان الفنان سمير غانم كان متزوجا على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بل إنها مجرد شائعات لا نعرف الغرض منها، والجميع يعلم قصة الحب الكبيرة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز، كما ان الجمهور لا يمكن ان يصدق مثل هذه الأقاويل، لذلك لم يهتم بالخروج لنفيها كل من دنيا وايمي”.

و صدمة كبيرة عاشها الوسط الفني خلال الساعات الماضية وذلك بعد انتشار اخبار عن انفصال الممثلة المصرية ايمي سمير غانم عن زوجها الممثل المصري حسن الرداد.

واستند الخبر المنتشر عن انفصال ايمي سمير غانم وحسن الرداد على عدم ظهورهما معا منذ مدة طويلة، بالإضافة الى عدم نشرهما صور مع بعض.

وبعد هذه الضجة خرج الرداد عن صمته وعلّق على هذا الخبر، مؤكدًا لـ”اليوم السابع”، أنه كلام سخيف وفاضى، متابعًا: “ماورهومش غير القرف وسيرة الناس”.