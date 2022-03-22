شاهد .. ظهور مفزع وكارثي للنجمتين بوسي ونورا في عمر السبعين .. اتفرج كيف أصبح حالهما وكيف غير الزمان ملامحهما !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وكارثي للنجمتين بوسي ونورا في عمر السبعين .. اتفرج كيف أصبح حالهما وكيف غير الزمان ملامحهما !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة مي نور الشريف عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، صورة تجمعها بـ والدتها الفنانة بوسي ، وخالتها الفنانة المعتزلة نورا.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة قائلة : “ أمي حبيبتي.. مامي و خالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي و أكون تحت رجليكوا. ربنا يديمكوا نعمة عليه و دائما مجمعنا و أحنا في أحسن صحة و حال. يا رب أنظر إلينا نظرة كرم و رحمة. و يخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي و أختي و صحبتي و يا رب تكوني راضيين عني بحبكوا ” .

وفوجئ الجمهور بملامح الشيخوخة التي بدت واضحة على النجمتين وخاصة بوسي التي ملأت التجاعيد وجهها مع اقترابها من سن 70 سنة.

وكانت قد حرصت الفنانة مى نور الشريف، على تهنئة الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت مى نور الشريف علي الصور قائلة: "حبيبتي ربنا يسعد أيامك ويفرح قلبك و يهديكوا لبعض ودئما تعرفوا تلاقوا الطريق لبعض.

ولدت الفنانة علوية مصطفى محمد قدري، الشهيرة بـ نورا، في مثل هذا اليوم لعام 1954، بمحافظة القاهرة، ودرست وتخرجت في كلية التجارة، ثم بدأت حياتها الفنية في سن صغيرة، في ستينيات القرن الماضي، وقدمت بعض الأدوار الصغيرة كالكثير من الفنانات، حتى بدأت تنهال عليها الأدوار فيما بعد، وشاركت كبار النجوم البطولة المطلقة.