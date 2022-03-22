شاهد .. بطلة فيلم ’’عنتر شايل سيفه‘‘ تصدم الجمهور بظهور غير متوقع .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد 39 عاماً !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بطلة فيلم ’’عنتر شايل سيفه‘‘ تصدم الجمهور بظهور غير متوقع .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد 39 عاماً !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

عادت مجموعة من الحسابات الفنيّة النشطة علي السوشيال ميديا، نشر صوراً للفنانة «إيفا» بطلة فيلم عنتر شايل سيفه، وصورة أخري حديثة كشفت أحدث ظهور لها وهى الصورة التى بدا عليها تحول ملامحها بشكل كبير لدرجة أن الجمهور شك أنها هى من الأساس.

الفنانة إيفا التي بدأت مشوارها في العام 1978، والتى بالرغم من انها لم تشارك في أعمال فنّية كثيرة. وبالرغم من قلة مشاركاتها في السينما والتليفزيون والمسرح، إلا أنها لا تزال في أذهان الجمهور.

وبالتعريف عنها فإسمها الحقيقي هو إيفلين محروس شاهين، وهي من مواليد 16 أبريل 1953، عمرها الآن 69 عاما ولدت بمحافظة القليوبية لأسرة ميسورة الحال، وتلقت تعليمها في المدارس الأجنبية.

شاركت إيفا إلى جانب دورها المهم فى “عنتر شايل سيفه” فى عدد قليل من التجارب الفنية، أغلبها فى المسرح، وكان من أشهر العروض التى قدمتها على المسرح، مشاركتها مع النجم الكبير سمير غانم فى مسرحية “أخويا هايص وأنا لايص” التى حققت نجاحا مدويا خلال عرضها الأول فى عام 1992، كما شاركت مع عادل إمام فى مسرحية “الزعيم”، بينما نذكر من أعمالها التلفيزيونية فهى : “صرخة بريء، فيه حاجة غلط، رحلة السيد أبو العلا البشر، قضية نسب، أسمهان، ونيس وأيامه”.

يُذكر أن أهم أعمال الفنانة إيفا يلم عنتر شايل سيفه الذي من إنتاج عام 1983، أنه بطولة الزعيم عادل إمام، نورا، مصطفى متولى، حاتم ذو الفقار.

وكانت أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة إيفا، والتى ظهرت فيها كضيفة شرف هي في “مسلسل خيانة عهد” و”مسلسل الأنسة فرح”، كما ظهرت في عام 2019 مع الفنانة دينا الشربيني فى “مسلسل زي الشمس”.