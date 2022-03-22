انت الان تتابع خبر نجمة ذا فويس كيدز ‘‘أشرقت أحمد’’ تفاجئ الكل بظهور صارخ وجمالها جذاب كأنها ملكة جمال الأرض !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار) أطلت نجمة ذا فويس كيدز أشرقت أحمد على قناة اليوم السابع المصرية وكشفت عن ذكرياتها في البرنامج. وظهرت أرشقت برفقة أحمد السيسي و جويرية حمدي. اتفرج الفيديو :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. نجمة ذا فويس كيدز ‘‘أشرقت أحمد’’ تفاجئ الكل بظهور صارخ وجمالها جذاب كأنها ملكة جمال الأرض !! (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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