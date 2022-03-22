شاهد .. تفاصيل صادمة عن ’’سيدة الغسالة‘‘ التي أشعلت السوشيال ميديا في مصر .. وشقيقها يفجر مفاجأة صدمت المصريين !!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة عن ’’سيدة الغسالة‘‘ التي أشعلت السوشيال ميديا في مصر .. وشقيقها يفجر مفاجأة صدمت المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد المستشار النائب العام المصري، الأحد، التحقيق في واقعة وفاة سيدة غرقًا داخل غسالة ملابس بمسكنها بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، هاشتاج حادثة_الغسالة و#قتلت_أم_انتحرت، وذلك بعد انتشار رواية عن وفاة سيدة تدعى أمنية داخل غسالة.

وكتب شقيقها محمد علاء، على موقع تويتر، تفاصيل الحادث"، مشيرًا إلى أن أمنية كانت حديثة الولادة، وأنها تركت أولادها التوأم بعمر الـ 45 يومًا فقط، وتوفيت بعد غرقها في الغسالة، إذ قال زوجها إنه استيقظ من النوم ولم يجدها، وفوجئ بها وهي ميتة غرقًا داخل الغسالة.

وحول تفاصيل ليلة وفاة شقيقته في يوليو2021، قال علاء: يوم الوفاة صحينا الساعة 8 الصبح الباب بيخبط وجارتنا بتقول الحقوا فيه صويت جاي من شقة أمنية اللي بالمناسبة ساكنة في العمارة اللي قصادنا"، طلعنا جري أنا ووالدتي لقينا أختي على الأرض قدام المطبخ وكانت أختي ميتة بقالها ساعات وحواليها زوجها وحماتها والست صاحبة شواية السمك إلى سبقتنا وطلعت قبل ما إحنا نطلع، أول ما أمي شافتها اترمت عليها واترجتها أنها ترد بس للأسف مفيش رد هي قاطعة النفس من 6 ساعات أو أكتر".

وأشار علاء من خلال منشوره أن شقيقته لم يتم إنقاذها على الفور، "قلت أكيد طلعتوها بسرعة يمكن لسه فيها النفس، الحقيقة برضو أنهم مطلعوهاش وسابوها مكانها لحد ما الست بتاعة شواية السمك طلعت وهي اللي طلعتها".

وأردف علاء: "بعد ما وصلنا المستشفى مفتش الصحة قال إنها ميتة نتيجة "سفكسيا الغرق"، وأن الوفاة حصلت تقريباً من 6 ساعات بسبب التيبس اللي بدأ يظهر على الفم ومن هنا انتقلنا للنيابة عشان يتفتح تحقيق".

وشكك علاء في وفاة شقيقته، بأن الحادث هو حادث قتل وليس انتحارا كما يردد زوجها، وتقدم بتظلم إلى مكتب المستشار النائب العام، والذي انتهى إلى إعادة التحقيق في القضية بعد مرور ثمانية أشهر على الواقعة التي عُرفت إعلاميًا باسم «سيدة الغسالة».



وكانت النيابة كانت قررت وقتها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في وفاة «أمنية» بعد رواية زوجها بأنها توفيت غرقًا داخل غسالة ملابس.