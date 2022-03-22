شاهد .. بعد خروج غادة عادل من المستشفى مؤخراً.. ما فعله طليقها مجدي الهواري صدم كل المصريين !! تفاصيل

انت الان تتابع خبر بعد خروج غادة عادل من المستشفى مؤخراً.. ما فعله طليقها مجدي الهواري صدم كل المصريين !! تفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

ذكرت مصادر فنية مطلعة ان النجمة غادة عادل قررت مغادرة المستشفي في لندن ؛ على الرغم من عدم رغبة الاطباء في ذلك .

وأمر الاطباء غادة عادل بكتابة تعهد انها من قررت الخروج ؛ كما سيتم وضعها تحت الملاحظة ٢٤ ساعة خارج المستشفي .

من جهته طمأن المخرج مجدى الهواري طليق النانة غادة، متابعيه على طليقته الفنانة غاده عادل وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية من خلال منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، في مبادرة غير متوقعة.

كتب مجدى الهواري معلقا: "سايرينا يا دنيا.. سيري بينا يا دنيا.. غاده عادل بخير.. ادعوا لها".

وكانت قد تعرضت غادة عادل لوعكة صحية أمس حيث طمأنت متابعيها في أحد اللقاءات التلفزيونية لافتة أنها تعرضت لتسمم بالدم والكبد ولكن خرجت من المستشفى وتعهدت بذلك للطبيب.