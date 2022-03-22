شاهد .. الفنانة أنغام تخرج عن صمتها وتكشف لأول حقيقة زواجها من حسين فهمي.. لن تصدق ماذا قالت ؟؟

انت الان تتابع خبر الفنانة أنغام تخرج عن صمتها وتكشف لأول حقيقة زواجها من حسين فهمي.. لن تصدق ماذا قالت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

أنتشرت شائعة زواج الفنانة أنغام من الفنان حسين فهمي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الأيام الماضية، والتي نفاها من قبل مصدر مقرب من الأخير.

الشائعة أخذت تتردد حتى حسمت الفنانة أنغام الأمر خلال إحيائها حفلاً ضمن فعاليات شباط (فبراير) الكويت، الذي تنظمه شركة روتانا.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته أنغام في حفلها وخلال لقاء صحافي معها على هامش الحفل ردت أنغام على سؤال الصحافيين حول شائعة زواجها من حسين فهمي، قائلة: "ضحكت على هذه الشائعة".

يذكر أن آخر ما طرحته أنغام على "يوتيوب" كانت أغنية "هتشتاقوا"، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات عمرو يحيى، وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها.