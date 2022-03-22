شاهد .. أسرار كبيرة وراء انفصال ’’مجدي صبحي‘‘ عن ’’منى الألفي‘‘ بعد 10 أيام خطوبة فقط.. ما كان مستور ظهر للعلن !!

انت الان تتابع خبر أسرار كبيرة وراء انفصال ’’مجدي صبحي‘‘ عن ’’منى الألفي‘‘ بعد 10 أيام خطوبة فقط.. ما كان مستور ظهر للعلن !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم تمرعشرة أيام فقط من إعلان خطوبته على الإعلامية الشهيرة منى الألفي، أعلن الفنان مجدي صبحي، الشقيق الأصغر للفنان محمد صبحي، انفصاله عنها، وذلك بسبب عدم تقارب وجهات النظر بينهما.

وكتب صبحي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".

كان مجدي صبحي، قد أعلن عبر صفحته عن خطوبته على الإعلامية منى الألفي في 25 شباط (فبراير) الماضي، كما أعلنت الأخيرة كاتبة عبر صفحتها على "فيسبوك": "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي"، فيما نشر مجدي صورتين له رفقة خطيبته وعلق عليها كاتبًا: "في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة.. منى الألفي.. على الفنان.. مجدي صبحي".

يذكر أن مجدي صبحي، كان قد أثار الجدل منذ فترة بعدما أعلن اعتزاله الفن قبل أن يتراجع عن قراره، وكتب آنذاك على حسابه الشخصي بـ فيس بوك.