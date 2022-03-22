شاهد .. رانيا فريد شوقي تكشف بجرأة صادمة عن أوحش حاجة في طليقها مصطفى فهمي.. الفنانة فضحت المستور والأسرار المخفية !!

انت الان تتابع خبر رانيا فريد شوقي تكشف بجرأة صادمة عن أوحش حاجة في طليقها مصطفى فهمي.. الفنانة فضحت المستور والأسرار المخفية !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد روّاد مواقع التواصل تداول جزء من لقاء تلفزيوني سابق للفنانة رانيا فريد شوقي طليقة مصطفى فهمي السابقة قبل فاتن، والتي إستمر زواجها منه لأكثر من عامين ونصف، وانفصلت بعد ذلك عنه في سرية تامة. حيث كانت رانيا تجيب على سؤال وجِه إليها يخص طليقها الفنان المصري.

حيث سأل المحاور الفنانة رانيا فريد شوقي عن طليقها مصطفى فهمي وعن أسوء ما وجدته فيه، قائلًا: “اكثر حاجة وحشة في مصطفى فهمي ايه. فأسرعت إليه بالإجابة، قائله:” ان اكثر حاجة وحشة فيه انه حبني.

زواج مصطفى فهمي ورانيا فريد شوقي قبل 15 عامًا وتزوجت رانيا فريد شوقي من مصطفي فهمي، بعد أن جمعتهما صداقة وطيدة، وتداولت الصحف حينها وجود علاقة بينهما، لكنهما لم يعلقا على الأمر حتى التأكد من مشاعرهما وتكليل قصة الحب بالزواج، وأعلن الثنائي زواجهما عام 2007، في أحد المطاعم المطلة على النيل في القاهرة، والذي يمتلكه الفنان حسين فهمي، وأشرف حينها على تحضيرات حفل الزفاف بنفسه.

لم تستمر الزيجة طويلًا، إذ أعلن الثنائي انفصالهما عام 2012 أي بعد 5 سنوات من الزواج، وقال فهمي في تصريحات صحفية عن انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي: “كتاب أُغلق نهائيا في حياتي، الشخص الذي لا يخاف عليَ كما أخاف عليه ولا يجعلني أولوية بحياته كما أجعله أولوية بحياتي، ولا يحاول إسعادي كما أحاول إسعاده، يكون شخصا (لا ألزمه ولا يلزمني)”.

وكان خبر انفصال رانيا ومصطفى قد أثار وقتها دهشة الكثيرين، وخاصة أنهما كانا يحرصان على الظهور معاً في جميع المناسبات الاجتماعية والفنية، وكانت رانيا تحرص دائماً على تأكيد أنهما يعيشان قصة حب منذ فترة زواجهما.

حسين فهمي ومصطفى فهمي في مسلسل واحد سويًا لأول مرة في رمضان 2022 من ناحية أخرى، يَخَوض النجمان الكبيران الشقيقان حسين فهمي ومصطفـى فهمي، للمرة الأولى في تاريخهما الفني، تجربة العمل الدرامي سويًا في مسلسل معًا، وذلك بحسب ما صَرّحا مؤخرًا.

ويخوض النجمان الكبيران بطولة «مسلسل أولاد الهلالية»، حيث يُشَارِكهما البطولة عفاف شعيب ومجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم أحمد سعيد عبد الغني، ونجلاء بدر، وشيري عادل، وبسام رجب، ومادلين طبر، وحمدي الوزير، وفتوح أحمد، وشريف خير الله.

مسلسل «أولاد الهلالية» يُعَدّ دراما اجتماعية صَعيدية سيتم تقديمه في 30 حلقة، وهو من تأليف سليمان دياب، وإخراج فتحي عبد العزيز، ويبدأ التصوير منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري استعداداً للسباق الدرامي الرمضاني القادم.

يُشار إلى أن الفنان حسين فهمي كان قد أوضح حقيقة انفصاله عن زوجته، بعدما ترددت أقاويل كثيرة حول هذا الأمر، خاصة أنها الزيجة السابعة له، وذلك بعد حلقة شقيقه مصطفى فهمي مع الإعلامي عمرو أديب، وإشارته إلى أنه أصبح عازباً هو وشقيقه