شاهد .. أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للفنانة المصرية ’’سمية الخشاب‘‘ .. لن تصدق كم تملك من الأموال !!

انت الان تتابع خبر أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للفنانة المصرية ’’سمية الخشاب‘‘ .. لن تصدق كم تملك من الأموال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعد سمية الخشاب واحدة من النجمات المصريات اللاتي يمتلكن ثروة كبيرة، وهي واحدة من عدد محدود من النجمات التي تمتلك طائرة خاصة، أهداها إليها طليقها رجل الأعمال السعودي.

وقدرت مصادر ثروة سمية الخشاب بنحو 45 مليون دولار، بالإضافة إلى أحدث الموديلات من السيارات الفارهة.

وتزوجت سمية الخشاب عام 2003 من ملياردير سعودي، وحصلت منه على مهر يقدر 2,000,000 جنيه مصري وشقة فاخرة في حي المهندسين، وفيللا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسيارة آحدث موديل، بالإضافة الى شبكة مرصعة بالماس تبلغ قيمتها 400 ألف دولار، كما خصص لها طائرة خاصة، إلى أن انفصلت عنه عام 2008.

وتمتلك سمية الخشاب فيلا وعدداً من السيارات الفارهة، بالإضافة لعدة شقق سكنية، وفي 2015 ارتدت سمية الخاصة في عرض أزياء بسلطنة عمان فستان زفاف يحتوي على 200 قيراط من الألماس، وكانت تحت الحراسة لحماية الفستان.