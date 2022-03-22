شاهد .. ألقته أمه عند ولادته في ’’الزبالة‘‘ وعندما كبر أصبح أشهر نجم سينمائي في مصر.. والصدمة في هويته ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ألقته أمه عند ولادته في ’’الزبالة‘‘ وعندما كبر أصبح أشهر نجم سينمائي في مصر.. والصدمة في هويته ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

هو أشهر لاعب كونغ فو في مصر، كما اشتهر بأدوار الأكشن التي قام بها في التسعينات، وعرفه الجمهور أنه بطل الأكشن لتميزه في الفنون القتالية.

لكن هناك جانب آخر في حياة هذا البطل، مرورًا بطفولته الصعبة، حتى إصابته بمرض السرطان، واستطاع أن يتجاوز كل العقبات، ويغير مسار حياته ليصبح بطلًا حقيقًا يرفض الاستسلام، ويحقق النجاح رغم وجود المصاعب، انه يوسف منصور .

ولد يوسف منصور عام 1966 في منطقة شبرا بالقاهرة، وكانت أمه تمر بحالة صعبة عند ولادته، وقال الأطباء وقتها إنهم لن يستطيعوا أن ينقذوا الطفل، فطلبت منهم الجدة أن يقوموا بإنقاذ الأم وأنها لا تهتم بشأن الطفل، لهذا قرر الأطباء إلقاء الطفل في القمامة بعد ولادته ظنًا منهم أنه قد مات.

بعدها أحضره الأطباء ليعرفوا سبب وفاته عند ولادته، وبعدها اكتشفوا أنه مازال على قيد الحياة، وتم تسميته باسم “يوسف” على اسم الطبيب الذي أنقذه.

ولد يوسف منصور ضعيفًا بسبب ضعف الأوكسجين في ولادته، وكان يعاني من نقص الفيتامينات والبروتينات، وظل جسمه ضعيفًا حتى سن 14 سنة، كما اجمه الأطباء أن عضلاته لن تنمو، وهذا الأمر جعله يتعرض للتنمر من أصدقائه في المدرسة بسبب أنه كان هزيل وضعيف جدًا.

وقال الفنان يوسف منصور في لقاء له إن صديق له كان يتعمد أن يحمله ويحركه في الهواء حتى يلفت نظر البنات.

عانى يوسف منصور من ضعف جسمه الشديد في طفولته، حتى حدث غير مسار حياته، حيث كان يلعب مع صديق له بالعجل، لكن بعض الشباب حاولوا أن يسرقوا العجل منهم، ويضربوهم.

دافع عنه صديقه الذي يلعب رياضة التايكوندو، واستطاع أن يمنعهم من سرقة العجل وضربهم، فانبهر يوسف بصديقه وقرر أنه يجب أن يتعلم التايكوندو، وبالرغم من ضعف جسمه استطاع أن يتمرن ويأخذ بعض الفيتامينات لكي تقوي جسمه.

لكنه توقف عند مرحلة معينة في “التايكوندو” ولم يستطيع تجاوزها بسبب ضعف جسمه، وبدأ يوسف منصور بعدها في رياضة الكونغ فو وتفوق فيها، ظهرت بعدها عضلاته تظهر وكان هذا بمثابة معجزة طبية، لأن الأطباء أجمعوا أن جسمه لن ينمو ولن تتكون عنده عضلات حتى سن 15 عاما.

وبسبب تفوقه في الكونغ فو هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سن التاسعة، ليتعلم الكونغ فو هناك، وبعدها تدرب على الكونغ فو في الصين حتى أصبح بطلًا رياضيًا، وبدأ يُعرف اسمه في الوسط الرياضي.

وقال في لقاء له إن رياضة الكونغ فو ليست مجرد رياضة عادية، بل إنها تمثل حياة كاملة بالنسبة له.

دخل يوسف منصور عالم السينما عن طريق الصدفة، بعد أن تعرف على المخرج إبراهيم عفيفي في أحد المقاهي، ورشحه المخرج إبراهيم عفيفي لأداء دور صغير في الفيلم “العجوز والبلطجي” لرجل يسمى “حسن” مهمته إنقاذ بطل الفيلم من الخطر، فتح له هذا الفيلم المجال في عالم السينما خاصة في أدوار الأكشن والإثارة.

وقدم يوسف منصور 14 عمل سينمائي أهمهم فيلم “قبضة الهلالي” و”جحيم امرأة” و”الرجل الشرس” و”لا ياعنف” مع الراحل فريد شوقي، وخاض تجربة التأليف والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم “البلدوز” عام 1992.

ثم قدم أشهر أعماله السينمائية وهو فيلم “بدر”، كان الفيلم من تأليفه وإنتاجه وإخراجه وشاركته البطولة ملكة جمال مصر لعام 1999 إنجي عبد الله.

وقال أكثر من مرة إنه ليس ممثل جيد، وغير راضٍ عن أدائه كما أنه لا يشعر أنه ترك بصمة عند الجمهور، لذلك قرر بعدها الاعتزال والتفرغ للكونغ فو.

أصيب يوسف منصور بتهالك المفصل اليمين عام 2006 بسبب كثرة التدريب على الكونغ فو، دخل بعدها في نوبة اكتئاب شديدة بسبب عدم قدرته على الحركة وبالتالي عدم قدرته على لعب الكونغ فو.

أجمع الأطباء أن الحل الوحيد هو تركيب مفصل جديد بدلًا من المفصل المُتهالك، لكنه رفض ذلك وقرر السفر لمركز في ألمانيا يعمل على علاج المفاصل عن طريق استخدام الخلايا الجذعية، بعد ما أخبره صديق له عن هذا المركز.

نجحت هذه الطريقة في العلاج وتم شفاءه من تهالك المفاصل، وكان هذا بمثابة معجزة ثانية في حياته.

أعلن يوسف منصور بعده إصابته بمرض السرطان، ورفض وقتها أن يخضع للعلاج الكيماوي، وقال إن العلاج الكيماوي لا يشفي من السرطان وكل ما يفعله هو أنه يضعف مناعة الجسم.

قرر بعدها دراسة مجال الطب حتى يتوصل لطريقة جديدة لعلاج السرطان بدون أدوية او كيماوي، وتوصل لطريقة جديدة لعلاج السرطان عن طريق الدم والخلايا الحية والابتعاد عن الأدوية والكيماوي الذي يضعف المناعة.

نجح في علاج السرطان بهذه الطريقة وفتح مركز خاص بعلاج السرطان في ألمانيا، ثم فتح فرع في مصر ويشرف عليه الآن.