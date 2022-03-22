شاهد .. لن تصدق كم تقاضى أبطال مسلسل ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘.. أرقام غير متوقعة ستصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تقاضى أبطال مسلسل ’’لن أعيش في جلباب أبي‘‘.. أرقام غير متوقعة ستصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

حل مجموعة من أبطال مسلسل لن أعيش في جلباب أبي الذي قام ببطولته النجم الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، ضيوفا علي الإعلامية والفنان اسعاد يونس في برنامجها الشهير صاحبة السعادة في وقت سابق، وكان معهم كاتب العمل مصطفى محرم .

وكشفوا خلال البرنامج عن الأجور التي حصلوا عليها في العمل حيث قال الفنان محمد رياض انه حصل علي مبلغ 6500 جنيها نظير تقديم دور عبدالوهاب عبدالغفور البرعى.

فيما حصلت الفنانة ناهد رشدي التي قدمت دور سنية مبلغ 8 الاف جنيه، فيما حصلت الفنانة وفاء صادق علي مبلغ 7 الاف جنيه وحصلت الفنانة منال سلامة علي مبلغ 4 الاف جنيه، وحصل الكاتب مصطفى محرم علي أجر وصل ل 3 الاف جنيها علي الحلقة الواحدة باعتباره مؤلف سينمائي.

ومن ناحيتها قالت الفنانة منال سلامة أن هذه الأجور كانت مرضية تماما في هذا التوقيت وكانت مناسبة وذكرت انها تزوجت قبل تصوير المسلسل بعام واحد وكانت تسكن في شقة تمليك سعرها 27 الف جنيه .

وتحدث كافة ابناء عبدالغفور البرعي عن تفاصيل وكواليس التصوير مع الفنان الراحل نور الشريف وكم الاستفادة التي أكتسبوها منه.

مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، ومنال سلامة، ووفاء صادق، وناهد رشدى.