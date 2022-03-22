شاهد .. الفنان كاظم الساهر يصدم كل جمهوره بتصريح غير متوقع بعد وفاة زوجته.. هذا ما أشعر به تجاهها !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)
بعد وفاة زوجته السابق، أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر، وهو يتكلم عن علاقته بها.
حيث أكد أنه نادم بسبب زواجه منها، وأنه يشعر بالذنب اتجاهها، وقال كاظم في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني: خطبت إبنة عمي وأنا عندي 19 سنة، وتجوزت عندي 20، 21 سنة، أنا حسيت نفسي إني ظلمتها كتير، شاعر بالذنب الكبير، أولا صغير، ثانياً بداية شهرة وسفر ومن بلد ل بلد، كنت أجلس معاها شهر، ما معنا كان حتى ناكل، كان عنا كيس بطاطا نتغدى ونتعشى فيه، أعتقد أنها سامحتنين لما راحت الحج طلبت منها وقالتلي إنو سامحتني، ونحنا أصدقاء الآن إذا صار أي مشكل بلجألها.
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