شاهد .. صدمة غير متوقعة بعد أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للفنانة ‘‘حورية فرغلي’’.. الرقم ضخم و فاق كل التوقعات!

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة بعد أنكشاف حجم الثروة الحقيقية للفنانة ‘‘حورية فرغلي’’.. الرقم ضخم و فاق كل التوقعات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

على الرغم من قلة الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة حورية فرغلي، إلا أنها تُعد واحدة من أثرياء الوسط الفني، فثروتها المالية تفوق ثروات فنانين كثر يتواجدون في الوسط الفني منذ فترة طويلة.

ووفقًا لتقارير فنية، فإن حورية فرغلي تمتلك قصرا في المنصورية، يبلغ قيمته حوالي 15 مليون جنيه، كما أنها تمتلك أكثر من سيارة.

كما ذكرت في أحد حواراتها الصحفية أنها تملك مزرعة خيل في العاصمة البريطانية لندن ولديها حصان تبلغ قيمته مليون جنيه استرلينى.

وعندما شاركت في فيلم «قلب الأسد» مع الفنان محمد رمضان، كانت تصنع دعاية خاصة لنفسها وصلت تكلفتها إلى مليون و200 ألف جنيه، كما أنها لم تحصل على أجر في فيلمي «عبده موته»، و«سالم أبو أخته».

وتنتمي حورية إلى أسرة كبيرة، جدها هو الطبيب محمود فرغلي باشا، الذي أسس أول عيادة أسنان في مصر بمدينة الإسكندرية، كما كان والدها أيضا طبيب جراح يعيش بين لندن ودبي، أخوها يعمل طيارا، ووالدتها كانت دارسة لإدارة الأعمال، وعشقت حورية الفروسية، وشاركت بالفعل في إحدى البطولات بالإمارات.

أجرت حورية فرغلي في الفترات الأخيرة عملية جراحية مخصصة لاستئصال رحمها، فحسب ما أفادت أن وجوده سيؤثر سلبًا على حياتها، وسيهدد صحة جسدها العامّة، وقالت حورية فرغلي أنها كانت مُجبرةً على إجراء هذه العملية.

ولكنها راضيةً كل الرضى بقضائها وقدرها، وخصوصًا أن إصابة رحمها ناتجة عن عامل وراثي في عائلتها، إذ أجرت شقيقتها وجدّتها ذات العملية الجراحية، وكما صرّحت حورية أنها كانت تتوقع إصابتها ولم تتفاجأ تجاه هذا الأمر.