شاهد .. بفستان مكشوف من الأسفل.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بظهور صارخ !! اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر بفستان مكشوف من الأسفل.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بظهور صارخ !! اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي خطفت فيه أنظار المتابعين، بجمالها المعتاد. وظهرت سيرين عبد النور وقد إرتدت فستاناً باللون الأحمر طويل ولامع أبرز جمال قوامها، ومن صيحة الكتف الواحد ونسقت معه حذاء صيفي بالللون الأحمر أيضاً.

أما من الجمالية، فرفعت شعرها بالكامل عن وجهها بطريقة طبيعية، وطبقت ماكياج ناعم يليق بنعومة ملامحها.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع إطلالة سيرين هذه، مؤكدين على أن اللون الأحمر يليق بها بشكل كبير، ومشيدين بجمالها الدائم وحسن إنتقاءها لإطلالاتها.

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