شاهد .. زوج سعودي يصدم كل الخليجيين بما فعله مع زوجته بعد أن عرف أنها كانت تدخن قبل الزواج !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر زوج سعودي يصدم كل الخليجيين بما فعله مع زوجته بعد أن عرف أنها كانت تدخن قبل الزواج !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/22 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

تفاعل مغرّدون بموقع “تويتر”، مع قضية “غريبة” من نوعها حدثت في السعودية، تمثلت بدعوى قضائية رفعها زوج سعودي على زوجته بعد اكتشافه أنها كانت تدخن.

وتداول مغرّدون فيديو للمحامي إبراهيم الحسين، قال فيه إنّ الزوج اكتشف أن زوجته كانت تدخن قبل الزواج حيث اعترفت بذلك و”تابت” بعد ذلك.

ورغم إعلان توبتها، أصرّ الزوج على إنهاء هذا الزواج لأنه “لا يستطيع أن يستأمن امرأة كانت تدخن. وقد تعود للتدخين مرة أخرى مما يضر بعائلته وهو شخصيا”.

وقال الزوج إنه “لا يرغب في امرأة منذ النوع”.بحسب المحامي

القضية انتهت بإصدار قاضي المحكمة قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال (حوالي 47 ألف دولار).

تعليقات على القضيّة

وعلّق على ما أورده المحامي أحد المغرّيدن بقوله: “لكل من يقول والعكس اذا الزوج يدخن سؤال هل الزوج يحمل هل الزوج في بطنه جنين. انا ما اقف مع الزوج كونه مدخن بالعكس ظاهره سيئه لكن الزوجه تختلف كليا. عن الزوج كونها تحمل ويتغذى الجنين من غذاؤها”.