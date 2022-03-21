شاهد .. أخيراً.. رامز جلال ينشر أول صورة من برنامجه للمقالب في رمضان 2022 ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أخيراً.. رامز جلال ينشر أول صورة من برنامجه للمقالب في رمضان 2022 ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شارك الممثل المصري ​رامز جلال​ صورة لبرنامجه السنوي الذي يعرض في كل موسم رمضاني، والمرتقب عرضه في موسم رمضان 2022، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وشوق جلال الجمهور لبرنامج المقالب الخاص فيه والجديد من خلال نشر الصورة الرسمية للبرنامج كما وكشف عن بعض تفاصيل البرنامج لهذا الموسم، برعاية الهيئة العامة للترفيه وقناة mbc مصر.



وعلق رامز جلال على المنشور ذاته قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر".