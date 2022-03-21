شاهد .. أسرار النجمة هند رستم تظهر للعلن .. رفعت الحذاء في وجه فاتن حمامة واتهمت إسماعيل يس بالسرقة (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر أسرار النجمة هند رستم تظهر للعلن .. رفعت الحذاء في وجه فاتن حمامة واتهمت إسماعيل يس بالسرقة (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

هي هند محمد حسين باشا رستم الشهيرة بهند رستم من مواليد 12 نوفمبر 1931 من مواليد حي محرم بك الإسكندرية.

هي من أصول تركية فأبوها تركي وأمها مصرية، ابوها كان ضابط شرطة، يوم ولادتها حدثت مشكلة بين امها وابوها، أمها تريد ان تسميها هند وابوها كان يود ان يسميها ناريمان، فأتفقوا علي ان تكتب في شهادة الميلاد هند وان تنادى بناريمان.

بعد فترة حدثت مشاكل بين الأبوين فأنفصلوا ثم تزوج الأب وادخلها والدها مدارس فرنسية وألمانية.

في الصف الأول الإعدادي تركت الدراسة فنالت شتى انواع التعذيب من زوجة الأب.

هربت من البيت وذهبت الي امها فقام زوج امها بمعاملتها معاملة طيبة لذا فقد اعتبرته ابوها الحقيقي وظلت تحبه وتعترف بفضله حتي وفاته.

في سنة 1946 كانت لديها صديقة تعمل كومبارس في السينما فقالت لها يوجد مخرج اسمه "محمد عبدالجواد" يقوم بعمل فيلم اسمه "ازهار واشواك" من بطولة مديحة يسري وعماد حمدي وعرضت عليها العمل في الفيلم كومبارس فوافقت وبالفعل ظهرت في هذا الفيلم كأول ظهور لها في السينما.

بعد ذلك قرأت اعلان في الجرائد ان الفنان "انور وجدي" بحاجة الي بنات كومبارسات يكون اشكالهم اقرب الي الأجانب ويجيدوا ركوب الخيل فتقدمت وتم قبولها وظهرت في فيلم "غزل البنات" من بطولة ليلي مراد ونجيب الريحاني وظهرت في اغنية الفيلم.

في سنة 1954 مثلت في فيلم "الستات ميعرفوش يكدبوا" من بطولة شادية واسماعيل ياسين، ولأول مرة تظهر علي الشاشة كمتكلمة في هذا الفيلم، فنالت اعجاب الجمهور.

بعد ذلك تعرفت علي المخرج "حسن رضا" فتزوجوا وانجبت ابنتها الوحيدة "بسنت" وبعد فترة طلب منها ان تجلس في البيت وترعي ابنتهما لكنها رفضت وحدثت مشاكل انتهت بالطلاق.

ثم تعرفت علي المخرج "حسن الامام" و المخرج "فطين عبدالوهاب" فمثلت الكثير من الافلام مثل "ابن حميدو" و "انت حبيبي" و "باب الحديد" مع يوسف شاهين فأنطلقت بشكل كبير حتي اطلقوا عليها "مارلين مونرو الشرق".

في احد المرات طلبوها لتمثل فيلم "لا أنام" من بطولة فاتن حمامة ويحي شاهين من اخراج صلاح ابوسيف، وكانت بطلة الفيلم هي فاتن حمامة وهند رستم كانت كبطلة ثانية، فلاحظت هند رستم ان فاتن حمامة تغار منها بشكل كبير فعملت هند رستم علي سرقة الكاميرا من فاتن حمامة وذلك بإرتداء ملابس مثيرة ومكياج صارخ فأصبحت تلفت النظر اليها عند اداء مشهد يجمعهما.

وفي احد مشاهد الفيلم قامت هند رستم بخلع حذائها ورفعه في وجه فاتن حمامة فأعترضت الأخيرة علي ذلك وقالت ان المشهد غير مكتوب بهذه الطريقة وان المشهد الأصلي ان ترفع الحذاء وان لا تقربه الي وجهي بهذه الطريقة وطلبت إعادة المشهد، في الإعادة قامت هند رستم بنفث دخان سيجارتها في وجه فاتن حمامة، فأعترضت مرة اخري فاتن حمامة، لكن هند رستم صممت علي الا تعيد المشهد مرة اخري وخيرتهم بأن يختاروا واحد من المشهدين وتركتهم وانصرفت.

وفي احد المرات اختارت احدي المجلات فاتن حمامة كسيدة الشاشة العربية فأعترضت هند رستم وقالت ان سعاد حسني وشاديه هما الأجدر بهذا اللقب حيث ان كلتاهما تستطيعان اداء الأدوار التراجيديا والكوميدية والغنائية بعكس فاتن حمامة التي لاتجيد سوي الأدوار التراجيديا فقط.

مثلت هند رستم مع اسماعيل ياسين فيلمين فقط هما "ابن حميدو" و "اسماعيل ياسين في مستشفي المجانين" وبعد ذلك صرحت بأنها لن تعمل معه مرة اخري بسبب ان اسماعيل ياسين يسرق الأفيهات من الممثلين، فلو ان احد الممثلين قال افيه اثناء التصوير يتعمد اعادة المشهد وعند الإعادة يبادر هو بقول الإفيه قبل الممثل صاحب الأفيه.

تزوجت المره الثانية والأخيرة من الدكتور "محمد فياض" اخصائي الجراحة وبعد فترة اعتزلت الفن من اجل زوجها حتي توفاها الله يوم 8 اغسطس 2011 عن عمر ناهز التاسعة والسبعون عاما.