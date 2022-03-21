شاهد .. ماهلاغا جابري تتجاوز كل الحدود وتكشف عن صدرها كاملاً بروب النوم في أقوى مشهد خادش !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)
شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الجمهور صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تلاعب سمكة موجودة داخل الحوض الخاص بها.
اللافت في الصورة، كان إطلالة ماهلاغا البالغة الجمال، فقد إرتدت فستاناً باللون الأبيض ضيق وطويل، من دون أكمام، ونسقت معه مجموعة من المجوهرات وأكسسوار للشعر زادت الإطلالة نعومة ورقي.
أما من الناحية الجمالية فردت شعرها بالكامل إلى الوراء بتسريحة ذنب الحصان، وطبقت ماكياج قوي يليق بملامحها.
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورة ماهلاغا هذه، وأشادوا بجمالها الدائم وحسن إختيارها لإطلالاتها.
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