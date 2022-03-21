شاهد .. بفستان قصير و شفاف.. هيفا وهبي تفقد عقلها وترفع قدميها بشكل فاضح أغضب الجمهور !!

انت الان تتابع خبر بفستان قصير و شفاف.. هيفا وهبي تفقد عقلها وترفع قدميها بشكل فاضح أغضب الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة مميزة للغاية، ولفتت أنظار المتابعين بمعطفها الفرو.

وإرتدت هيفا فستاناً باللون الأسود قصير وضيق، وبقطعة قماش بنقشة نمر، ونسقت معه collon باللون الأحمر مع حذاء باللون الأحمر، كما إرتدت فوقه معطف من الفرو باللون البيج مميز للغاية.



وأشعل المنشور السوشيال ميديا، وتداول المتابعين الصور بشكل كبير، مؤكدين على إعجابهم الكبير بهيفا والدائم، وبإختياراتها المميزة دائماً للإطلالات والملابسن وتركوا تعليقات مشيدة بالصور.