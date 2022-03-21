شاهد .. طليق النجمة المصرية ’’رانيا يوسف‘‘ يخرج عن صمته ويكشف بكل جرأة عن السبب الصدم وراء انفصالهما !!

انت الان تتابع خبر طليق النجمة المصرية ’’رانيا يوسف‘‘ يخرج عن صمته ويكشف بكل جرأة عن السبب الصدم وراء انفصالهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

حل المنتج المصري محمد مختار، ضيفاً على برنامج (بالخط العريض)، الذي تقدمه المذيعة إيمان أبو طالب عبر فضائية الحياة.

أدلى مختار بتصريحات جريئة حول علاقته بطليقته النجمة رانيا_يوسف والنجمة نادية_الجندي.

قال محمد مختار عن خلافاته مع رانيا يوسف والتي أدت إلى الطلاق: لما انفصلت عن رانيا يوسف؛ وقفت جنبها في مواقف كثيرة ومعرفش أسباب تحول علاقتنا لخلافات بعد كدة، وأسباب الانفصال ممكن يكون تقصير منى.

وأضاف محمد مختار: الأستاذ فريد الديب؛ اتدخل في الخلافات، وقالنا عيب ميصحش واتصالحنا بعدها وأنا عمري ما رديت على تصريحات رانيا يوسف عني، ومتخلتش عن ولادي وأنا ورانيا علاقتنا كان فيها عنّد مني ومنها، والولاد كانوا بيدفعوا الثمن ودلوقتي العلاقة كويسة بينا.

كما قال عن نادية الجندي: إن طليقته الفنانة نادية الجندى تمتاز بالروح الشبابية وتمارس الرياضة كما أن طليقته رانيا يوسف تتشابه مع الأخيرة في هذه الأمور أيضاً.

وأضاف محمد مختار، خلال الحلقة إنه أنفق تكاليف مرتفعة فى إنتاج أفلامه السينمائية وثروته الحالية من أموال والديه.

ولفت محمد مختار، إلى أن الزواج بعد مرور عامين عليه قد يشعر الزوجان بنوع من الهدوء والروتين إلى حد ما، مؤكداً أن قصة حب جمعته بالفنانة نادية الجندى معقباً “حبينا النجاح مع بعض”.