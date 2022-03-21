شاهد .. نبيلة عبيد تصدم الجميع وتكشف بكل جرأة عن السبب الذي جعلها تتزوج مستشار حسني مبارك سراً جون أن يعلم أحد !

انت الان تتابع خبر نبيلة عبيد تصدم الجميع وتكشف بكل جرأة عن السبب الذي جعلها تتزوج مستشار حسني مبارك سراً جون أن يعلم أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تعد الفنانة نبيلة عبيد من النجمات اللاتي أثارت حياتهن الخاصة جدلا كبيرا، بسبب زيجاتها والتي وصلت إلى ثلاث زيجات.

الفنانة نبيلة عبيد تزوجت في بداية حياتها الفنية زواجا رسميا من المخرج عاطف سالم لكنها اعترفت في أحد أحاديثها الصحافية بزواجها سراً دون أن تعلن عن شخصية الزوج ولكن سرعان ما تسربت الأنباء عن زواجها من الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أن هذا الزواج ظل في طي الكتمان حتى وفاة الأخير.

نبيلة عبيد تقول إنها عاشت قصة حب كبيرة مع أسامة وتعتبره أفضل أزواجها، وتعلمت منه الكثير خلال زواجهما الذي استمر لمدة 9 أعوام متواصلة، ولم تفكر في الانفصال عنه إلا عندما شعرت أن الحب بينهما قد فتر وأنها لا يمكن أن تتحمل الخيانة.

قصة طلاق نبيلة وأسامة حدثت عندما تعرف على الإعلامية أميمة تمام والتي تقربت منه شيئًا فشيئًا حتى استطاعت أن تحظى باهتمامه وتتزوجه، وعندما علمت نبيلة بذلك طلبت منه أن يطلق أميمة فرفض، فتم الطلاق. ورغم الطلاق أكدت نبيلة أن الباز هو أفضل أزواجها على الإطلاق، وأنها لم تندم على زواجها منه وحزنت لوفاته كثيرًا، ووصفته بأن رجل عقلاني حنون استطاع أن يحتويها.