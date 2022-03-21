أخبار اليمن : وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة

دوت الخليج -

وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة. وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدةأعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينة مشتقات نفطية جديدة إلى ميناء الحديدة. وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن ‏السفينة التابعة للأمم المتحدة "مليحه" والتي تحمل 4,222 طن من مادة ‎الديزل وصلت الى ميناء الحديدة. وأكد المتوكل أن سفينة ‎البنزين الإسعافية "قيصر" لا تزال محتجزة قبالة سواحل جيزان، في تجاهل مستمر للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني بسبب القرصنة الأمريكية على السفن النفطية.

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