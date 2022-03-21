شاهد .. هذه الطفلة أصبحت أشهر ممثلة بالوسط الفني.. تزوجت 4 مرات وانجبت 4 أبناء.. خمنوا من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت أشهر ممثلة بالوسط الفني.. تزوجت 4 مرات وانجبت 4 أبناء.. خمنوا من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة لفتاة جميلة وذات ملامح روسية، وهي ترقص الباليه بحرفية تامة، متساءلين عن هوية هذه الفتاة.

وتبين بعد البحث أن هذه الطفلة هي الممثلة وراقصة البالية المصرية ​نيللي كريم​، وأكد الجمهور على أنها لا تزال تحافظ على الملامح نفسها وتشبه نفسها إلى حدّ كبير.

كما أشادوا موهبتها وحرفيتها العالية بالتمثيل.ونيللي إستطاعت أن تصبح واحدة من أهم نجمات الدراما التلفزيونية في السنوات الأخيرة، لكن بعدها غلب على أعمالها الطابع التراجيدي، وإتُهمت بعدم التنوع، وزيادة النكد في أعمالها.

ولكن لم يتوقع أحد أنها هي نفسها النجمة التي ستحصد النجاح بعمل كوميدي لايت هو "بـ100 وش" والذي عرض في رمضان 2020، وقد تصدرت من خلاله المشاهدات رغم المنافسة الشرسة في الموسم، لتؤكد على موهبتها وتنوّعها.

تزوجت نيللي للمرة الأولى من بهاء صبري حيث كانت تبلغ 16 عامًا فقط وتزوجت دون علم أهلها، وأنجبت منه كريم ويوسف.

وقالت في تصريحات تلفزيونية مع إيناس الدغيدي: “زواجي الأول كان من دون علم أهلي، في سن صغير وكان عندي 16 سنة، وبنتي لو عملت كده هقتلها”.

وتزوجت مرة ثانية من هاني أبو النجا في عام 2004 وانفصلا في عام 2015، واستمر هذا الزواج لمدة 11 عاماً ورزقت منه نيللي كريم بابنتيها سيليا وكندة.

لكنها أكدت أنها عاشت معه سنوات من النكد؛ لكن الأمر أصبح أكثر هدوءًا الآن لأن بينهما أطفال كذلك.

وكانت أثارت جدلًا بتصريحات تلفزيونية في عام 2010 في برنامج “بلسان معارضيك”، مع الإعلامي طوني خليفة، حيث أكدت أنها تزوجت 3 مرات، لكن لم تكشف عن تفاصيل الرجل الثاني، وتحدثت فقط عن بهاء وهاني أبو النجا.

فقالت مع طوني خليفة إنها تزوجت 3 مرات؛ لأنها لا تحب العلاقات العابرة إنما تحب الاستقرار.

كذلك أكدت أنها حاولت الحفاظ على زواجها، لكن الاحترام والإخلاص لم تجدهما في الزيجتين الأوليين لذلك فضلت الانفصال في هدوء.

وأرجعت نيللي سبب قيامها بإخفاء زواجها الثاني إلى أنها تعتبره غلطة كبيرة في حياتها، لذلك لم تحب الحديث عنه.

وأشارت إلى أن زواجها الثالث مستمر منذ 6 سنوات، وأنها تتمنى أن يدوم إلى الأبد، في إشارة إلى زواجها من هاني أبو النجا، والذي لم يدوم.

وفي يونيو من عام 2020 الماضي، أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام، قبل فسخ الخطوبة في شهر مارس الماضي.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية في رمضان الماضي إنها باتت تكره الرجال ولا ترغب في الارتباط مرة أخرى؛ لأن حظها سيء في الرجال إلا أنها فاجئت الجمهور بعلاقة يبدو أنها بدأت بعد هذا التصريح بفترة قصيرة، حيث أن الفترة ما بين فسخ خطبتها الماضية وخطبتها الجديدة 4 أشهر فقط.