شاهد .. تجاوزت كل قواعد الأدب.. ما فعلته الفنانة الإماراتية ’’أحلام‘‘ على خشبة المسرح صدم الجميع !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر تجاوزت كل قواعد الأدب.. ما فعلته الفنانة الإماراتية ’’أحلام‘‘ على خشبة المسرح صدم الجميع !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة الإماراتية أحلام أثناء حضورها حفل جائزة الموركس دور الفنية في دبي.

وظهرت أحلام في الفيديو وهي تنفعل على إحدي المعجبين خلال تواجدها في الحفل، حيث أراد بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها، لكنها انفعلت قائلة: "بعدوا الشباب عني".

وحضرت أحلام الحفل أثناء استلام جائزتها برفقة زوجها والتقطا سويا مجموعة صور تذكارية، كما كان لها لقاء حار وغناق جمعها بالمطربة بلقيس.

كما وجهت رسالة لجمهورها في مقطع فيديو آخر قائلة: "بحبكم .. كل عام وأنتم بخير".

وأعلنت "الموركس دور" فوز أحلام بجائزة أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية "حزين"، و فاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي، كما فاز الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة تكريمية لممثل خليجي عن مجمل مسيرته، وفاز الفنان الإماراتي فايز السعيد بجائزة تكريمية لنجم خليجي عن مجمل مسيرته.

وفازت الفنانة بلقيس بجائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية، كما فازت الممثلة هدى حسين بجائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل "كف ودفوف"