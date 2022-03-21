شاهد .. لن تصدق كم فارق العمر بين الفنانة أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن.. هل الفنانة أكبر منه ؟؟.. أخيراً إنكشف السر المخفي عن الكل!

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم فارق العمر بين الفنانة أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن.. هل الفنانة أكبر منه ؟؟.. أخيراً إنكشف السر المخفي عن الكل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

كانت النجمة أصالة قد أعلنت عن إقامة حفل زفاف إبنتها شام الذهبي على خطيبها رجل الأعمال المصري أحمد هلال خلال شهر مارس.

واختارت أصالة الإعلان عن الخبر السعيد بطريقة عفوية، أثناء إحيائها حفلا غنائيا في القرية العالمية في دبي مؤخراً.

وخلال تواجدها على المسرح خاطبت أصالة الجمهور قائلة: "بدي أخبركم إن عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله قريب"

أحتفلت أيضاً النجمة السورية أصالة، في سبتمبر الماضي بعقد قرانها على الشاعر العراقي فائق حسن، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء المقربين، بعد علاقة حب أستمرت فترة قصيرة.

يذكر أنهما يبلغان من العمر 52 عاماً، فلا يوجد بينهما فارق عمر إلا شهور فقط، فهما في نفس العمر، أصالة نصري من مواليد 15 مايو 1969.