شاهد .. مين هو الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه بس مكنش ينفع.. الفنانة سماح أنور تخرج عن صمتها و تجيب بكل جرأة لن تتوقع من يكون ؟!

انت الان تتابع خبر مين هو الممثل اللي كان نفسك تتجوزيه بس مكنش ينفع.. الفنانة سماح أنور تخرج عن صمتها و تجيب بكل جرأة لن تتوقع من يكون ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة سماح أنور عن حقيقة زواجها من الفنان سمير صبري. وقالت سماح أنور في لقاء سابق مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي أنها كانت تتمنى الزواج منه لأنه انسان نبيل وعلى خلق لكن العديد من الأسباب منعت تلك الزيحة منها فارق العمر بينهما. للآخر كلمة بحبك ولم تكن هناك مشاعر عاطفية متبادلة بينهما من الأساس ولكن مازاد من حدة انتشار الشائعة بحسب تعبيرها هو تعاونهما سويا في أكثر من عمل فني. وأضافت سماح أنور أنها لم تتحدث إطلاقا هي وصبري عن الزواج والعلاقة بينهما كانت أكبر من الارتباط بكثير.

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