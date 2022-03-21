شاهد .. زوجة الفنان القدير صلاح السعدني تفاجئ كل المصريين بأول ظهور.. ابنها النجم الشاب أحمد نسخة منها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان القدير صلاح السعدني تفاجئ كل المصريين بأول ظهور.. ابنها النجم الشاب أحمد نسخة منها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

في ظهور نادر لها شارك الفنان أحمد صلاح السعدني جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الفيديو والصور إنستقرام بصورة له مع والدته هنأها من خلاها بعيد الأم.

وعلق السعدني علي الصورة وقال "كل سنة وأنتي ست الناس وأهم الناس وأحلى الناس وكل الناس ربنا يخليكي ليا"، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا علي الدعاء لوالدته بدوام الصحة والعافية.

ينتظر أحمد السعدني طرح فيلمه الجديد العنكبوت الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم احمد السقا ومنى زكي وريم مصطفى وظافر العابدين والراحل زكي فطين عبدالوهاب وغيرهم الكثيرين من نجوم السينما المصرية.

وقد وقع أحمد السعدني علي عدد من الأعمال الفنية التي من المقرر البدء في تصويرها والتحضير لها خلال الفترة المقبلة .