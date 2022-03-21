أخبار اليمن : بالأرقام .. حصاد 7 سنوات من جرائم العدوان على اليمن

بالأرقام .. حصاد 7 سنوات من جرائم العدوان على اليمن

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تعرض اليمن لعدد 274 ألفا و243 غارة منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م، وحتى قبل ساعات.. لافتا إلى أن هناك الآلاف من الغارات التي شنت على مناطق مختلفة خلال الأشهر من العدوان ولم ترصد.

مشيرا في مؤتمر صحافي له اليوم بصنعاء إلى استمر العدوان بوتيرة غير مسبوقة خلال العام الأول وفي ذلك العام لم تكن القوات المسلحة قادرة على رصد مختلف الاعتداءات لكثرتها ففي اليوم الواحد كنا أمام ما بين مائة إلى 400 غارة جوية إضافة القصف البحري وغارات بالمروحيات في بعض المناطق الحدودية.

وأضاف" تساقطت على قرانا ومدننا عشرات الآلاف من القنابل المختلفة وسقط منا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين ودمرت منازل اليمنيين على رؤوسهم في عدوان غادر لم يراع أي حرمة".

واوضح أن غارات العدوان أدت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلى تدمير الأعيان الخاصة والعامة ومعظم هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة..

وأكد العميد سريع أن العدوان استخدم خلال السبع السنوات الماضية أسلحة محرمة دولياً وقد قامت الجهات المختصة بتوثيقها فهناك الآلاف من القنابل المحرمة تساقطت على رؤوس اليمنيين ومنازلهم ومدنهم وقراهم ولا تزال آثارها ونتائجها مستمرة حتى اليوم".. مؤكدا أن جرائم الحرب لن تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن العدو السعودي ومعه الإماراتي سخّرا مئات المليارات من الدولارات لقتل الشعب اليمني لصالح العدو الأمريكي.. وقال" هذا العدو الذي يتحدث اليوم عن الحرص على اليمن ويدعو للسلام، يعمل منذ سبع سنوات وأكثر على تفكيك اليمن وتمزيقه وتدميره وقتل أبنائه".

13 الف عملية للقوات المسلحة اليمنية

وتطرق متحدث القوات المسلحة إلى العمليات التي نفذتها القوات المسلحة خلال معركة التصدي للعدوان والتي تجاوزت 13 ألفا و208 عمليات عسكرية منها 6681 هجومية و6527 عملية تصدي وافشال محاولات هجومية للعدو وزحوفات.. مبينا أن القوات المسلحة حققت إنجازات نوعية شهدها الجميع.

وأشار إلى أن من أبرز العمليات العسكرية الهجومية التي نفذتها القوات المسلحة ما يلي:

1- عملية نصر من الله بمراحلها الثلاث.

2- عملية عسكرية واسعة لم يعلن عنها.

3- عملية البنيان المرصوص

4- عملية فأمكن منهم

5- عمليات البأس الشديد

6- عملية ربيع الانتصار

7- عمليات عسكرية واسعة في البيضاء والضالع وشبوة ومارب.

8- عمليات توازن الردع

9- إضافة الى ما يقارب 10 عمليات عسكرية لم تعلن.

10- عمليات إعصار اليمن الثلاث

11- عملية واحده من عمليات كسر الحصار.

ولفت العميد سريع إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير أراض واسعة كان العدو قد توغل فيها، وتكبيد العدو خسائر بشرية كبيرة، وتدمير المئات من المدرعات والآليات ومخازن الأسلحة، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.

مصرع عشرات الالاف في صفوف العدوان

واستعرض الخسائر التي تم رصدها في صفوف العدو حيث أدت عمليات القوات المسلحة إلى مصرع عشرات الآلاف من قوات العدو والمنافقين الخونة.. وقال" إن الخسائر التي تمكنا من رصدها في صفوف جيش العدو السعودي خلال سبع السنوات الماضية أكثر من 10 آلاف و759 قتيلا ومصابا، وكذا مقتل واصابة ألف و251 من جيش العدو الاماراتي وتسعة آلاف و440 من مرتزقة السودان.

وأوضح أن ما تم رصده من خسائر في صفوف المنافقين والخونة والعملاء تجاوز 253 ألفا و693 ما بين قتيل ومصاب.

وعلى صعيد الخسائر المادية ذكر العميد سريع أن القوات المسلحة نجحت في تدمير واعطاب واحراق ما يتجاوز 17 ألفا و397 آلية ومدرعة وناقلة جند ودبابة وعربة وجرافة وسلاح متنوع.. مبينا أن أنه تم توثيق 10 آلاف و518 من هذا العمليات بالصوت والصورة.

وأفاد بأن القوات المسلحة اليمنية اغتنمت خلال العمليات العسكرية النوعية المئات من المدرعات والآليات وكميات مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وباتت نتائج هذه العمليات العسكرية أحد أبرز مصادر التسليح لقواتنا المسلحة إضافة الى الصناعات العسكرية

تنفيذ 1826 للقوة الصاروخية

وقال" خلال معركة الحرية والاستقلال المستمرة حتى يومنا هذا نفذت القوة الصاروخية بعون الله ألفا و826 عملية عسكرية، منها ألف و237 عملية استهدفت تجمعات العدو وتحشيداته ومعسكراته ومقراته داخل أراضينا الوطنية و589 عملية استهدفت العدو خارج جغرافيتنا الوطنية منها عمليات استهدفت عمق العدوين السعودي والاماراتي".

كما أكد أن القوة الصاروخية تمتلك مخزوناً استراتيجياً تعمل على تعزيزه يوماً بعد آخر ليشكل ضمانة دفاعية لهذا الشعب ضد كل المتآمرين والغزاة وأذنابهم

و 11562 عملية لسلاح الجو المسير

وأشار العميد سريع إلى أنه وإلى جانب القوة الصاروخية يحضر اليمن العزيز الأبي الصامد بقوة بسلاح أصبح له أهمية على صعيد المعارك العسكرية هو سلاح الجو المسير الذي نفذ 11 ألفا و562 عملية، ومنها ألفين و176 عملية داخلية و 953عملية خارجية، وبلغ عدد عمليات الاستطلاع ثمانية آلاف و 433، وشكلت عمليات الاستطلاع أهمية استخباراتية في المعركة العسكرية.

وذكر أن سلاح الجو المسير قام خلال العام الأخير بتوسيع دائرة العمليات الاستطلاعية لتشمل كافة أراضي العدوين السعودي والإماراتي إضافة إلى المياه الإقليمية لليمن في البحرين العربي والأحمر وكذلك خليج عدن وباب المندب وسيصل عما قريب إلى ما هو أبعد من ذلك

اربعة الاف عملية للدفاع الجوي

وأوضح متحدث القوات المسلحة أن إجمالي عمليات الدفاع الجوي بلغت أربعة آلاف و221 عملية، تنوعت ما بين التصدي والإجبار على المغادرة وكذلك الاعتراض والاسقاط، فيما نجحت وحدات الدفاع الجوي من تنفيذ ألف و971 عملية إسقاط وإصابة، وألفين و250 عملية تصد واعتراض.

وبين أن عمليات الاسقاط شملت 158 عملية إسقاط طائرات استطلاعية مقاتلة، و13 حربية و10 أباتشي وسقاط وسقوط ست طائرات مروحية نقل منها بلاك هوك، واسقاط 34 طائرة مسلحة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي، واسقاط 95 طائرة استطلاع تجسسي.

35 عملية توعية للقوات البحرية والدفاع الساحلي:

أفاد العميد سريع أن القوات البحرية والدفاع الساحلي نفذت خلال السبع السنوات 35 عملية نوعية من أبرزها: استهداف فرقاطة " المدينة" وفرقاطة "الدمام" التابعتين للعدو السعودي، واستهداف السفينة الحربية " سويفت" التابعة للعدو الاماراتي، وضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية "روابي" بعد دخولها المياه اليمنية.

عمليات الوحدات البرية للقوات المسلحة

وكشف متحدث القوات المسلحة، عن إجمالي العمليات التي نفذتها الوحدات البرية (الهندسة العسكرية- القناصة- الدروع - المدفعية) والتي بلغت 211 ألفا و136 عملية توزعت كالتالي:

الهندسة العسكرية

بلغ اجمالي العمليات 52175 عملية

• منها 22854 استهداف تجمعات العدو

• و24907 عملية هجومية ودفاعية واستهداف تحصينات

• يوضح الجدول لتالي تفاصيل عمليات وحدة الهندسة.

• ايضاً في هذا الجدول بلغت عمليات وحدة الهندسة التي استهدفت مدرعات وعربات وآليات العدو اكثر من 4414 عملية.

عمليات وحدة ضد الدروع

• بلغ اجمالي عمليات الوحدة 7412 عملية

• منها 2689عملية استهدفت تحصينات وتجمعات العدو وثكناته

• و4723 عملية استهدفت اليات ومدرعات

عمليات وحدة المدفعية

• بلغ إجمالي العمليات التي نفذتها وحدة المدفعية 85634 عملية

• منها: 1150 عملية مشتركة مع الطيران المسير.

• 15269 عملية بصاروخ زلزال 1.

• نتج عنها إحراق وإعطاب وتدمير أكثر من 1078 ما بين آلية ومدرعة ودبابة ومدافع وراجمات صواريخ ومخازن اسلحة

66الف عملية لوحدة القناصة

• بلغ اجمالي عدد عمليات سلاح القناصة منذ دخوله على خط المعركة حتى اليوم 65915 عملية

• تنوعت عمليات الاستهداف بسلاح القناصة ما بين استهداف افراد ووسائل وتجمعات وتحركات العدو في مختلف الجبهات.

• خلال العامين الماضيين تمكنت وحدة القناصة من تعزيز حضورها في الجبهات الشمالية والشرقية وحققت بعون الله إنجازات مهمة.

• فقد نجحت الوحدة منذ تفعيلها من قنص 941 ما بين ضابط وجندي سعودي

• وكذلك 1127 سوداني

• و54417 منافق وخائن

• واستهدفت الوحدة كذلك بـ 9298 عملية استهداف آليات ومدرعات وعتاد واسلحة للعدو

• و124قناص

• و8 ثمان طائرات استطلاعية تابعة للعدو.

