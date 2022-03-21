انت الان تتابع خبر ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان أشرف عبد الباقي.. لكن رد الأخير وما فعله تسبب في بكائه بحرقة شديدة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)
كشف الفنان سليمان عيد عن مروره بأزمات صعبة قبل عامين على المستوى الفني، مشيرا إلى أنه كان شبه عاطل فنياً طوال الوقت.
وأوضح عيد في لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يعد يعرض عليه أعمال زي زمان ماتسبب في تدهور أوضاعه المادية.
وأكد عيد أن الفنان أشرف عبد الباقي ترأف بحالته وطلب منه أن يشارك في بعض مسرحيات مسرح مصر، وبالفعل هذا ما فعله، حتى يستطيع الإنفاق على أسرته وعلى نفسه لافتا الى أن ذلك تسبب في بكائه.
وبدأ عيد حياته الفنية في أواخر الثمانينات، بدوره في فيلم الإرهاب والكباب، الذي كان بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره، اشترك بعد ذلك في عدة أفلام أهمها كان وطيور الظلام والنوم في العسل و همام في أمستردام.
وشارك سليمان عيد في العديد من الأعمال الدرامية من بينها، سكر زيادة، رجالة البيت، فلانتينه، هوجان، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، بطران عايش يومه، رسايل، ربع رومي، كلبش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. ممثل شهير أثقلته الديون فلجأ للفنان أشرف عبد الباقي.. لكن رد الأخير وما فعله تسبب في بكائه بحرقة شديدة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.