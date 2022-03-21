شاهد .. الكشف عن سبب صادم لوفاة زوجة الفنان العراقي كاظم الساهر ! ووصيتها الأخيرة أبكت الجميع !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب صادم لوفاة زوجة الفنان العراقي كاظم الساهر ! ووصيتها الأخيرة أبكت الجميع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

ما إن تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن وفاة زوجة النجم كاظم الساهر حتى بدأت التساؤلات عن سبب هذا الرحيل خاصة أنه لم تنتشر أي معلومات في السابق حول مرضها.

وقالت وسائل إعلامية عربية إنه :"بحسب بعض المعلومات التي ما زالت غير مؤكدة فإن سبب وفاة زوجة كاظم الساهر هو تعرضها لجلطة دماغية حادة أثناء زيارة عائلية إلى العراق".

وتواصل الوسائل :"المعلومات كشفت أن عروبة زوجة قيصر الغناء العربي تم نقلها إلى المستشفى وكان من المفترض أن تجري عملية جراحية لكن خطورة وضعها لم يسمح بذلك".

وتضيف :"المعلومات أن عروبة في الفترة الأخيرة تدهورت صحتها وصولاً إلى وفاتها ولم يعلن القيصر في السابق عن مرضها"

الجدير بالذكر أن مصادر إعلامية قالت إن الراحلة "طلبت أن يتم دفنها في نفس المكان حيث تتوفى ولذلك تم دفنها في السليمانية بحضور الكثير من الشخصيات الرسمية في العراق" في وصيتها الأخيرة وهو ما فجّر ضجة.