شاهد .. على عكس الفنان سمير غانم.. ما فعله الزعيم ’’عادل إمام‘‘ بثروته الضخمة والكبيرة فجر ضجة واسعة !!

انت الان تتابع خبر على عكس الفنان سمير غانم.. ما فعله الزعيم ’’عادل إمام‘‘ بثروته الضخمة والكبيرة فجر ضجة واسعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت مصادر فنية عن قيام الفنان عادل إمام بتوزيع ثروته على أولاده وزوجته وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وأوضحت المصادر أن هذه الوصية لن يتم تنفيذها في المرحلة الراهنة لأن الزعيم ما زال على قيد الحياة وفقا لموقع المستقبل.

وفي وقت سابق تحدث موقع مختص في متابعة المشاهير عن حجم ثروة الفنان المصري الكبير عادل إمام، وقال موقع celebritynetworth إن ثروة عادل إمام بلغت 100 مليون دولار.

وكان جيران الفنان سمير غانم أكدوا أن النجم الراحل وزع أمواله على الفقراء قبل وفاته.

وقال حارس العقار الذي كان يسكن به سمير غانم أن النجم الراحل كان لديه كشف به أسماء عشرات الأشخاص المحتاجين، ويمنح لهم كل شهر مبلغ من المال، وأنه في بداية كل شهر يحضر عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ويقفون على باب المنزل في انتظار الحصول على المساعدة الشهرية التي يمنحها لهم الفنان الراحل.