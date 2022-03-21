شاهد .. لن تصدق ماحدث عندما كبست الشرطة على الفنانة الأردنية ديانا كرزون وهي ’’ترقص‘‘.. ردة فعل زوجها لا تخطر على بال أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماحدث عندما كبست الشرطة على الفنانة الأردنية ديانا كرزون وهي ’’ترقص‘‘.. ردة فعل زوجها لا تخطر على بال أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة المتالقة الأردنية ديانا كرزون مؤخراً ظيفة في برنامج معكم والذي تقدمه الاعلامية القديرة منى الشاذلي على قناة CBC. وبدأت المذيعة في التحدث مع الفنانة عن حياتها العائلية والفنية وكيف حدث زواجها في ظروف اسثتنائية حيث وضحت الفنانة أنه كان في عهد كورونا وانهم لم يستطيعوا أن يعزموا أحد وحاولت الفنانة أن يكون عرسها كفيديو كليب لأغنية خاصة غناها لها الفنان ماجد المهندس حيث كتبوا ببداية الكليب: "طاولاتكم موجودة وهداياكم موجودة ولكن طاولاتكم فاضية وأنتم بقلوبنا ومابنقدر نعزمكم بسبب المرض المنتشر". واستكملت حديثها وأثناء بداية رقصها مع زوجها في أخر لقطة من الكليب حدث مالم يكن متوقع وأتت الشرطة وطلبوا بإيقاف كل شي وتم إستدعا زوجها أمام صمت وذهول منه ووضحت أنها دخلت في حالة بكاء شديدة. ووضحت أنه بعد مايقارب الثلاث ساعات تم الافراج عن زوجها لأن الشرطة اكتشفت أنه لايوجد معازيم وانه يحتفل وحيداً بزوجتة. يُذكر أن أخر أغاني الفنانة ديانا كرزون طرحتها على قناتها على اليوتيوب قبل أربعة أسابيع وكانت بعنوان"هيه على الله".

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