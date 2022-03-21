شاهد .. سألوا يحيى الفخراني: ليه سعيد صالح رفض يشارك معاكو في مسلسل ليالي الحلمية؟ فصدم بإجابته الجميع .. لن تصدق ماذا قال ؟!

انت الان تتابع خبر سألوا يحيى الفخراني: ليه سعيد صالح رفض يشارك معاكو في مسلسل ليالي الحلمية؟ فصدم بإجابته الجميع .. لن تصدق ماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

استضافت إسعاد يونس النجم يحيي الفخراني، في برنامج صاحبة السعادة، في وقت سابق، حيث تحدث الفنان عن حياته الشخصية الفنية.

وقال الفخراني ان سعيد صالح كان من المفترض أن يقدم دور سليمان غانم، في مسلسل "ليالي الحلمية" بدلا من صلاح السعدني، ولكنه اعتذر بعد الاتفاق.

وأضاف عندما ذهبت إليه لأسأله عن السبب قال المسرح، واشترط أن يأتي ساعتين فقط في اليوم للمسلسل فرفضوا بالتأكيد ورشحوا صلاح وكان نقلة كبيرة له.

وبعد نجاح الجزء الأول من ليالي الحلمية، قابلت الدكتور يوسف إدريس وأشاد بي وقال لي: "انت عارف ان انت الفنان الوحيد بتاعنا" يقصد المثقفين، وفي تلك الليلة لم أنم وفكرت لماذا قال ذلك، وقررت التغير، لذلك عندما عُرضت عليّ الفوازير وافقت على الفور وظهرت بشكل لطيف.

وتابع النجم يحيي الفخراني: في الجزء الثالث من ليالي الحلمية شعرت بأن المسلسل قد انتهي، وقلت ذلك لأسامة، ولكنه أصر على كتابة الجزء الرابع، فأعتذرت عن وجودي فطلب مني تقديم مشهدين فقط وقد كان، وعندما قدم الجزء الخامس لم أكن فيه.

وقال ان من أصعب مشاهد ليالي الحلمية مشهد موت أمي التي قدمته هدي سلطان، فتصادف التوقيت موت أمي في الحقيقة مما جعلني أبكي بشدة في المشهد، ولم أستطع التوقف حتى انصرفت.