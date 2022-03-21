شاهد .. ليلة طلاق لقاء سويدان وخروجها ’’مطرودة‘‘ من منزل الفنان حسين فهمي.. سألوها عن السبب فصدمتهم بالإجابة الذي لم تكن متوقعة !!

انت الان تتابع خبر ليلة طلاق لقاء سويدان وخروجها ’’مطرودة‘‘ من منزل الفنان حسين فهمي.. سألوها عن السبب فصدمتهم بالإجابة الذي لم تكن متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

تزوجت الفنانة لقاء سويدان من الفنان حسين فهمي عام 2007، والتقى بها لأول مرة في مسرحية أهلا يا بكوات، وبعدها في مسرحية زكي في الوزارة.

ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، لكن بعد 5 سنوات انفصلا، وتحول الحب إلى كراهية وتبادل للاتهامات، حيث اتهمها البعض بأن زواجها من حسين فهمي كان بدافع الشهرة حيث كان يكبرها بضعف عمرها، ولكنها قالت هي عن هذا الزواج إنه "القرار الوحيد الذي ندمت عليه بحياتها"، ووصفت هذا القرار بـ"غلطة العمر"، كما قالت إنه رفض دفع نفقتها.

وقالت سويدان في تصريحات صحفية سابقة لمجلة "لها": "هناك من ظن أن زواجي منه جاء لطمعي فيه، وأريد توضيح أنني تزوجت منه دون مهر أو شبكة أو مؤخر، وهو الآن يرفض دفع نفقة المتعة والعدة، ولا أعلم سبب رفضه إعطائي حقي"، وأضافت: "ورغم أن القضاء حكم لي بأن أحصل على حقي منه، ولكنه لم ينفذ الحكم وقدم طلبات بوقف تنفيذ، بحجة أنه لا يمتلك أموالاً، مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ أقل من ربع أجره في أي عمل فني".

استمر زواج لقاء سويدان بحسين فهمي خمس سنوات، كانا محط اهتمام جمهورهما الذي ظلّ يتحدّث عن قصّة الحب الكبيرة التي كان الفنانان بدورهما حريصين على الإعلان عنها على الملأ كلما حانت الفرصة.

لكن لقاء لم تسلم من الاتهامات، إذ اتهمها البعض بأنها تسعى إلى الشهرة على حساب حسين فهمي، وهو ما أثبتت الأيام عدم صحّته، إذ أنّ الزواج أخّر مسيرة سويدان التي عادت وتألقت بعد طلاقها.

كانت لقاء تظهر دوماً بصورة المرأة السعيدة، أعلنت مراراً أنّ وسامة حسين لم تلفت نظرها بقدر ما لفت نظرها أخلاقه وطيبته وتقديره للمرأة .

وأكّدت أنها لم تلتفت إلى فارق السن إذ أنّه يكبرها بضعفي عمرها.

لم تكن لقاء بالنسبة إلى حسين فهمي الزوجة الأولى، بل سبق وتزوّج قبلها من أربع سيّدات لم تكن واحدة منهنّ فنّانة، باستثناء الفنّانة ميرفت أمين التي أنجب منها حسين فتاةً واحدة اسمها منة الله المتزوّجة حالياً من الممثل كريم فهمي.

ورغم الحب الكبير، كانت شائعات الطلاق تطاردهما، وكانا حريصين على نفيها، متهمان النفوس الحاقدة بالوقوف وراء إطلاق هذه الشائعات.

المفاجأة كانت في تحوّل الشائعات إلى حقيقة، مع إعلان الزوجين إنفصالهما مؤكدين حفاظهما على علاقة الصداقة.

لكن الحب تحوّل إلى كراهية والصداقة تحوّلت إلى عداء بعد وصول الأمر بينهما إلى المحاكم، حيث طالبت لقاء بنفقتي العدة والمتعة بشكل ودّي، لكن حسين الذي انشغل بزواجه من سيّدة سعودية، لم يبال بطلبات لقاء فلم تجد حلاً سوى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقها.

وبالفعل أنصف القضاء لقاء، فحصلت على حكم يلزم حسين بدفع 720 ألف جنيه لها، إلا أنّ هذا الأخير ماطل في السداد بحجة أنّ ليس معه هذا المبلغ، ما إضطرّ بلقاء إلى التوسّل عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي والنائب العام لمساعدتها في الحصول على حقها.

وكانت أخر خطواتها التصعيدية لجوئها الى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بمؤازرتها والحصول على حقّها الذي أقسمت أنها لن تتخلّى عنه، في خطوة اعتبرها كثيرون انتقاماً من سيدة طعنت عندما تزوّج طليقها سريعاً من سيّدة أخرى.