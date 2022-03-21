شاهد .. سألوا سلمان خان عن رأيه في الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان.. فصدمت إجابته كل العرب ولم يتوقعها أحد !!

انت الان تتابع خبر سألوا سلمان خان عن رأيه في الزعيم عادل إمام ومحمد رمضان.. فصدمت إجابته كل العرب ولم يتوقعها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

يصعب وضع سلمان خان تحت تعريف محدد، فهو ممثل ومنتج ومذيع تلفزيوني، ويقدم برنامج تلفزيون الواقع بيغ بوس (Bigg Boss) منذ 2010.

وسلمان خان هو الابن الأكبر لسالم خان، وهو ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو، قدم العديد من القصص والسيناريوهات لمجموعة من أشهر أفلام بوليود بالمشاركة مع الكاتب جافيد اختار، حيث أصبحا أول كاتبي سيناريو معروفين بالاسم ويحظيان بالنجومية في السينما الهندية.

حدث هذا الثنائي ثورة سينمائية خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث قاما بصياغة الشكل الذي قامت عليه الأفلام الهندية هذه الفترة وما بعدها، ووضعا حجر الأساس لثيماتها المتكررة وهيكل أفلامها الناجحة للغاية، بل قدما أنواعا سينمائية جديدة مثل "أفلام ماسالا" التي تجمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا.

وسالم خان صنع تفاصيل شخصية الشاب الغاضب التي أطلقت مسيرة أميتاب باتشان التمثيلية، وأفلامه مازالت ضمن أعلى الأفلام الهندية إيرادًا حتى الآن. وهو بالطبع مؤسس عائلة سالم خان السينمائية، كأب 3 ممثلين من بوليود، أشهرهم سلمان خان بالإضافة إلى سهيل خان، أرباز خان.

وعن تواجده في حفل جوائز «JOY AWARDS»، الذي أقيم بدية السنة الميلاية الجديدة، عبر الفنان الهندي عن حبه للجمهور العربي وسعادته لتواجده في السعودية، على هامش فعاليات النسخة الثانية من في الرياض،

الفنان خان عبر عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالسعودية: وأنه «متحمس للغاية للمشاركة بالسعودية.. والجمهور والتنظيم مثاليين».

واضاف أن الجمهور العربي محب للغاية له وللفن الهندي، متابعا: «أعلم ذلك بالإضافة إلى الجمهور العربي الذي يتابع جيد السينما الهندية جيدا».

وعن رأيه في الفنانين العرب مثل عادل إمام ومحمد رمضان، قال انه يحب متابعة بعض الاعمال السينمائية العربية ولكنه لا يعرف اسماء الفنانين، ومن ضمن اللذين يعرفهم هو الفنان الكبير عمر الشريف لانه دخل هوليويود واصبح معروفا لدى العالم.

واثار تعليق الفنان الهندي استياء الجمهور العربي، حيث اعتبروا ان سلمان خان لا يعرف عادل امام ومحمد رمضان، وان الاخيرين لم تحظى اعمالهم بمتابعة واعجاب الجمهور الأجنبي.

وسلمان خان من مواليد 1965، وتربى بين أب مسلم وأم هندوسية، وأسلاف ينتمون إلى إحدى القبائل الشهيرة الأفغانية، حيث استطاع التحدث بالهندية والإنجليزية والماراثية، لم يكمل دراسته الجامعية في كلية سانت كزافييه التي التحق بها مثل باقي أخواته، واتجه إلى التمثيل ليبدأ مسيرته منذ عام 1988.