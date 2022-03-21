شاهد .. سألوا الفنان السعودي ناصر القصبي عن منى زكي ودورها في فيلم أصحاب ولا أعز.. فصدم الجميع بإجابته الغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنان السعودي ناصر القصبي عن منى زكي ودورها في فيلم أصحاب ولا أعز.. فصدم الجميع بإجابته الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة المصرية المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة منى زكي، جدل كبير وذلك بعد تغيبها عن حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، بعد مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وتعرض الفيلم لغضب وإنتقادات كبيرة وشديدة بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي هجوم كبير بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئا وألفاظ لم نعتد سماعها منها.

من جهته هاجم الفنان السعودي، ناصر القصبي صناع فيلم أصحاب ولا أعز على العكس من دعم الفنانين له ضد موجة الانتقادات التي تسبب فيها لأبطال العمل.

وكتب "القصبي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته وإخراجه إلا أنه (وله السبق) يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون أن هذا سيكون مثيراً ومشوقاً أيضاً".

تابع: " نيتفلكس فاسده ومفسده في تبنيها للمثليه، التنازلات تبدأ بخطوة، والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربة والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق إنساني مشروع، لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة".