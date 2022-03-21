شاهد .. أتتذكرون ’’قمر‘‘ ابنه الزعيم عادل إمام في مسلسل العراف.. اتفرج كيف أصبحت اليوم .. والمفاجأة بزوجها الفنان الشهير !! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنانة ريهام أيمن بدأت العمل الفني صغيرة من خلال الإعلانات، ثم الغناء، وأخيراً التمثيل من خلال فريق «فيروس». رشّحها الممثل كريم محمود عبد العزيز لتعمل في مسلسل محمود المصري من بطولة والده الفنان محمود عبد العزيز، كما شاركت في مسلسل حكايات بنات. تمت خطبتها لعمر حسن يوسف فتره قصيره ثم انفصلت عنه في 2012 ثم تزوجت من شريف رمزي في 2015. وكان أبز عمل شاركت فيه هو مسلسل العراف لعادل إمام، الذي جسدت دورابنة الأخير. وطارتها الشائعات بعد زواجها، بأنها خطفت زوج صديقتها منة الله حسين فهمي، ابنة الفنانة ميرفت أمين، فخرجت ونفت ذلك الأمر مؤكدة أن شريف رمزي انفصل عن منة الله قبل أن يتزوّجها بسنوات.

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