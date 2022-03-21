شاهد .. سارة ابنه الفنان المصري الراحل ’’نور الشريف‘‘ تخطف الأنظار بصورة نادرة مع والدها !! (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت ابنة الفنان المصري الراحل نور_الشريف مي صورةً جمعتها بوالدها وشقيقتها سارة. الصورة النادرة ظهر بها نور شابًا من كواليس تصوير فيلمه (آخر الرجال المحترمين). كتبت مي: (انا و سارة أختي مع أبونا في تصوير فيلم آخر الرجال المحترمين، حبيبي دائمًا نور الشريف). مي متعلقة جدًا بوالدها ودائمًا ما تنشر صورًا تجمعهما وتتحدث عنه بشوقٍ واشتياقٍ، ما يعني أنه كان أبًا رائعًا ولم يقصّر بواجباته نحوها ونحو شقيقتها، ولم يعطِ كل وقته واهتماماته للفن فقط. نور من أعظم الممثلين المصريين وستبقى أعماله محفورةً في ذاكرة المشاهد العربي. مي احترفت مجال التمثيل وأطلّت بالعديد من المسلسلات المصرية عكس سارة التي لم تحبّ أجواء الشهرة.

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