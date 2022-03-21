شاهد .. معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن طليقة أحمد الفيشاوي ’’ندى الكامل‘‘.. والمفاجأة الصادمة في عمرها الحقيقي والذي أخفته عن الكل !

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن طليقة أحمد الفيشاوي ’’ندى الكامل‘‘.. والمفاجأة الصادمة في عمرها الحقيقي والذي أخفته عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

ندى الكامل دى كامل (مواليد 27 أغسطس 1990)هي سيدة مصرية ولدت عام ألف وتسع مئة وتسعين. كانت لاعبة نبالة مصرية ومثلت مصر في أولمبياد لندن ألفين واثني عشر.

تزوجت قبل أحمد الفيشاوي ولديها ثلاث بنات. تعمل ندى كسيدة أعمال في مجالي الأحذية والعقارات.

ترتيب ندى الكامل بين زيجات الفيشاوي السادسة. وتحدث الفيشاوي عنها خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.

وظهرت معه لأول مرة عام ألفين وثمانية عشر على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي. وشاركته حضور العرض الخاص لفيلم عيار ناري، الذي تم عرضه ضمن فعاليات دورة المهرجان.

عرفت ندى بإطلالتها الجريئة في كلذ ظهور لها. وكانت تتلقى انتقادات كبيرة بسبب قبلاتها الجريئة مع الفيشاوي أثناء التقاط الصور.

عاشت ندى مع أحمد الفيشاوي أربع سنوات. وكانت تشارك متابعيها الكثير من الصور والمواقف التي تجمعهما.

أعلنت انفصالها عنه نهائيا في ديسمبر ألفين وواحد وعشرين.وقالت إنه أصبح سعيدا مع سيدة غيرها. وأكدت أن الانفصال تم بهدوء وأن أحمد الفيشاوي كان منصفا معها فأعطاها كل حقوقها دون أي تردد أو خلاف.

آخر ظهور لندى الكامل والفيشاوي كان على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكانت علاقتهما جيدة والتقطا صورتهما المتعارف عليها. لكن أثناء العرض الخاص لفيلم ريتسا غابت ندى عن التواجد برفقة زوجها كعادتها. وهرب يومها الفيشاوي من وسائل الإعلام حتى لا يتم سؤاله عنها.

وحتى لا يكون في هذا اليوم بمفرده حرصت والدته سمية الألفي على التواجد معه. وذلك رغم وعكتها الصحية وغيابها عن الأضواء منذ فترة طويلة.