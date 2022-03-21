شاهد .. مصري دخل على ابنته و وجد عشيقها يعاشرها معاشرة الأزواج .. ما فعله بهما لا يخطر على بال وصدم كل العرب !!

انت الان تتابع خبر مصري دخل على ابنته و وجد عشيقها يعاشرها معاشرة الأزواج .. ما فعله بهما لا يخطر على بال وصدم كل العرب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أقدم مواطن مصري على قتل ابنته وعشيقها بعدما ضبطهما يمارسان الجنس سوياً، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على الجثتين في منزلين مجاورين، بمنطقة المرج.

مصري يقتل ابنته وعشيقها



وذكرت مصادر أمنية أنّ بلاغاً ورد إليها، يفيد بإطلاق مواطن الرصاص على شاب وفتاة ومصرعهما على الفور.

وبحضور قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، عثر على جثة سيدة تدعى سماح (30 عاما)، داخل شقتها في الطابق الأرض، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس.

كما تم العثور على جثة شاب ثلاثيني، مصاب بطلقات نارية، في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بينما تقرر اجراء تحليل للتأكد من اقامة الفتاة علاقات غير شرعية، واستعجال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليها. وكذا بيان عذريتها من عدمه.

كما كشفت التحريات الأولية أن المتهم أطلق الرصاص على المجني عليها والتي توفت على الفور، وأثناء هروبه دخل شقة بالطابق الأرضي في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها، وسكن بها الشاب المجني عليه، أطلق عليه المتهم عدة أعيرة نارية، حتى سقط على الأرض جثة هامدة، وبعدها تمكن من الهرب دون التعرف عليه.

وسمحت جهات التحقيق في المرج، بدفن جثمان الفتاة وعشيقها.