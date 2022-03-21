شاهد .. محمد صلاح يوجه صفعة قاسية لـ’’أبو تريكة‘‘ والأخير متفاجئ.. إهانة غير متوقعة صدمت كل الوسط الكروي !!

انت الان تتابع خبر محمد صلاح يوجه صفعة قاسية لـ’’أبو تريكة‘‘ والأخير متفاجئ.. إهانة غير متوقعة صدمت كل الوسط الكروي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

تساءل الجمهور الرياضي عن سر تجاهل محمد صلاح نجم مصر وليفربول لنجم منتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة وتأكيده في حواره مع إسعاد يونس أنه سوف يعلق صورة عبد الله السعيد في منزله.

وقال صلاح: عبدالله السعيد من أقرب الأشخاص لدي، وّإذا خيرت من أضع صورته في غرفتي بالتأكيد سأختار عبدالله.

وعن لاعب منتخب مصر الذي يمكن لصلاح أن يستأمنه على نجلتيه «مكة» و«كيان»، اختار صاحب الـ29 عاما محمود حسن «تريزيجيه».

أما اللاعب الذي يمكن أن يلجأ إليه عند الخلاف مع زوجته «ماجي»، فرد صلاح «سأختار أحمد حجازي، لأنه يقف في صفي دائمًا».

وسئل محمد صلاح عن اللاعب الذي سيلجأ إليه عند الوقوع في مشكلة، فرد قائلا «محمد النني، صديق طفولتي منذ نحو 15 عامًا».

الحوار أغضب جمهور أبو تريكة وأكدوا أنه سوف يقاطع محمد صلاح بعد هذه التصريحات.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر قد رد على الانتقادات التي وجهت له بشأن ظهوره مع المنتخب بمستوى أقل من ليفربول

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة “دي إم سي” : هذا الكلام غير صحيح، أنا ثاني هدافي منتخب مصر في التاريخ.

وروى النجم المصري قصة من ماضيه مع المقاولون، حيث قال: “قلت لوالدي أني سأذهب إلى القاهرة وسأمكث مع أحد أصدقائي فأعطاني 60 جنيها. صديقي قال لي أنه يعرف أحدا سنبيت عنده الليلة، وحين وصلنا وجدت أن هذا الشخص يسكن في المقابر”.

وأضاف “قلت له لن أتمكن من البقاء هنا، فذهبنا إلى شخص يعرفه في النادي بدون علم الإدارة وافترشنا الأرض ونمنا وراء بوابة النادي. وضعت حذائي كوسادة ونمت عليه ثم استيقظنا في السادسة صباحا قبل أن يصل أي أحد حتى لا تحدث مشكلة”.

وواصل “استيقظنا وأفطرنا وعدنا في التاسعة صباحا كأننا أتينا من الخارج. في اليوم التالي لم يتم حل المسألة فافترضنا أرض الملعب رقم 2 داخل النادي”.

وحصد النجم محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب "ويمبلى".