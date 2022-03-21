شاهد .. أنكشف المستور أخيراً.. هذه هي بطلة فيلم الهيبة مع تيم حسن .. لن تتوقعوا من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر أنكشف المستور أخيراً.. هذه هي بطلة فيلم الهيبة مع تيم حسن .. لن تتوقعوا من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف المنتج اللبناني ​صادق الصباح​ مجموعة من المفاجآت حول فيلم الهيبة الذي يتم تصويره بالوقت الحالي كختام لأجزاء مسلسل الهيبة الخمس. وبالنسبة للبطولة النسائية في الفيلم، فأكد صادق الصباح في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، أنها ستكون من نصيب الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ والتي ستجسد الدور إلى جانب الممثل السوري ​تيم حسن​، وقال: "المفاجأة حيكون مع الإستاذ تيم، حبيبتنا زينة مكي، وعدد كبير من النجوم، بس زينة حتقوم بالدور النسائي بالفيلم".

كما اكد أن الفيلم سيكون بوليسي، من بيئة الهيبة ولكن ببقعة جغرافية مختلفة، كما انه من المقرر أن يصدر مباشرة بعد عيد الأضحى.

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