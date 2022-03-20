شاهد .. شيماء سيف سألت حمدي الميرغني أيه أكتر حاجة بيحبها في جسم البنت؟.. فلقنها الأخير درساً قاسياً في الأدب .. ماذا قال؟

انت الان تتابع خبر شيماء سيف سألت حمدي الميرغني أيه أكتر حاجة بيحبها في جسم البنت؟.. فلقنها الأخير درساً قاسياً في الأدب .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/21 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أمر طبيعي أن تتضمن البرامج التلفزيونية التي يستضاف فيها الفنانون الكثير من الأسئلة المحرجة، وأحياناً الخارجة عن حدود اللياقة.

وفي لقاء سابق استضافت الفنانة شيماء سيف الممثل الكوميدي حمدي الميرغني، وخلال فقرة كلمة ونص وجهت له عدد من الأسئلة المحرجة طالبة منه السرعة في الإجابة وعدم التفكير.

وقالت له: إيه أكتر حاجة بتحبها في الست؟ فرد عليها (شعرها)، فأضافت: وإيه أكتر حاجة بتحبها في جسم الست، فرد عليها (دي قلة أدب).

وأثارت أسئلة سيف انتقادات الجمهور التي رأت أنها تعتبر فاضحة، وغير ملائمة ولا تناسب المجتمع.

وعلى صعيد أخر شاركت الفنانة شيماء سيف محبيها بفيديو طريف من حفل زفاف حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، وهي مندمجة مع الموسيقي بصحبة الفنانة هنا الزاهد وروجينا والفنان علي ربيع.

ظهر كلاً من شيماء سيف وهنا الزاهد وعلي ربيع وروجينا في زفاف حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح وهم مندمجون بشدة مع الموسيقى، ويرقصون على سجيتهم، ولم يخل الأمر من حركات طريفة قام بها علي ربيع ليضحك الجميع على تصرفاته.